Tài xế vi phạm nồng độ cồn, kéo lê CSGT trên phố

Bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn tại TP Thanh Hóa, một tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tông vào CSGT rồi lái xe bỏ chạy, kéo lê một chiến sĩ trên đường phố.

Sáng 13/6, đại diện lãnh đạo Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sẽ xử lý nghiêm tài xế chống đối Tổ kiểm tra nồng độ cồn rồi lái xe bỏ chạy, kéo lê chiến sĩ CSGT.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô con kéo lê một chiến sĩ CSGT bên hông cửa xe. Sự việc được ghi lại vào ban đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h20 ngày 12/6, tại đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành dừng phương tiện đối với ôtô mang biển kiểm soát 36A-37x.xx để kiểm tra nồng độ cồn.

Tài xế điều khiển chiếc xe nói trên không những không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng mà còn liều lĩnh điều khiển xe tông vào một chiến sĩ CSGT; sau đó tiếp tục lái xe bỏ chạy, kéo lê một chiến sĩ CSGT khác một đoạn mới dừng lại.

Sau đó, lực lượng chức năng khống chế tài xế và đưa về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế xe con có kết quả 0,025 mg/L khí thở.

Lãnh đạo Công an phường Hạc Thành cho biết, vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.