Cháy tiệm gà mới khai trương

Trưa 13/6, vụ cháy xảy ra tại tiệm gà mới khai trương ở ấp 2, xã Phước An, TP Đồng Nai khiến nhiều người dân một phen hoảng loạn.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu từ người dân tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ phần mái của ngôi nhà, sau đó nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ khu vực phía trước cửa hàng.

Đám cháy tạo ra cột khói đen đặc, cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, những tia sáng kèm tiếng xoẹt lớn liên tiếp khiến người dân xung quanh vô cùng hoảng loạn.

Do ngọn lửa áp sát đường dây điện và cột điện phía trước nhà, nhiều người đã liên tục hô hoán, cảnh báo nhau tránh xa khu vực nguy hiểm đề phòng dây điện bị đứt và đổ sập.

Rất may mắn, những người có mặt bên trong căn nhà kịp thời phát hiện và nhanh chóng tháo chạy ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát quá lớn.

Người dân xung quanh nỗ lực dùng vòi nước sinh hoạt để hỗ trợ dập lửa từ xa và thông báo cho lực lượng chức năng.

Khoảng 10 phút sau lực lượng PCCC&CHCN TP Đồng Nai điều nhiều xe chuyên dụng, đến khoảng 14h30 phút đã khống chế được đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.