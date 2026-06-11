Phát hiện thêm thi thể trong cửa hàng bị phóng hỏa ở Vĩnh Long

Thi thể nữ nạn nhân 42 tuổi được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực cầu thang trong căn nhà sau vụ cháy.

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng văn phòng phẩm ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thi thể nữ nạn nhân 42 tuổi (ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) tại khu vực cầu thang trong cửa hàng. Nạn nhân có mặt tại cửa hàng cùng nhiều người khác vào sáng 8/6, thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, vụ cháy xảy ra khoảng 7h40 ngày 8/6 tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy, ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại. Cửa hàng chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, do T. N. Lam (SN 1975) làm chủ.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tiến hành dập lửa, đến 8h45 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Kiểm tra nhanh tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện có 1 tử thi, được xác định là ông T. N. Lý (SN 1944, là cha của T. N. Lam).

Thời điểm xảy ra cháy, có nhiều người trong cửa hàng, đa số đã chạy thoát ra bên ngoài. Riêng ông T. N. Lý bị bệnh tai biến nằm một chỗ không thoát ra được nên đã tử vong.

Sau đó, qua rà soát, lực lượng chức năng cũng nghi ngờ còn 1 nạn nhân kẹt lại trong nhà, nên tiếp tục tìm kiếm.

Lực lượng công an sau đó đã khoanh vùng, xác định và tạm giữ đối tượng nghi vấn châm lửa đốt nhà là Trần Ngọc Lynh (SN 1973, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) - con ông T. N. Lý, anh của T. N. Lam (chủ cửa hàng).

Tại cơ quan công an, Lynh khai nhận, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình, nên sáng 8/6 đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy các-tông trước cửa hàng, sau đó dùng bật lửa ném vào gây cháy.