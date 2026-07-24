Tin mới nhất khu vực đổ bộ của bão số 2 sắp hình thành

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới có khả năng sắp mạnh thành bão và đi vào Biển Đông, đồng thời nhận định về khu vực đổ bộ của cơn bão.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão. Nguồn: NCHMF.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, lúc 19h ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Khoảng đêm 24 rạng sáng 25/7, bão đi vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2026.

Đến 19h ngày 25/7, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km với cường độ giảm dần.

“Khả năng cao (80%) vào ngày 26/7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta”, cơ quan khí tượng nhận định.

Do tác động của bão, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 23-25/7, Bắc Bộ bước vào đợt mưa diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa to trên 300mm, trọng tâm là các tỉnh Cao Bằng,Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Ngoài ra, từ đêm 23-25/7, trên các sông ở Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m; đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2.