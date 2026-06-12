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Xã hội

Hiện trường vụ cháy lớn trong đêm thiêu rụi 2 cửa hàng điện thoại

  • Thứ sáu, 12/6/2026 12:07 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Rạng sáng 12/6, vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực ngã ba Đông Yên, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh, khiến 2 cửa hàng điện thoại bị thiêu rụi hoàn toàn.

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Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Nghiêm Văn Hách - Bí thư xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 12/6, đám cháy bùng phát tại khu vực gồm 3 cửa hàng kinh doanh điện thoại và sim thẻ gồm: cửa hàng Ishop của anh Đặng Tài Thành (SN 1990, trú tại Lạc Nhuế, Tam Đa), cửa hàng Sim thẻ Phương Anh của chị Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1984, trú tại Phong Nẫm, Tam Đa) và cửa hàng Viettel Store do chị Nguyễn Thị Phương Thảo quản lý.
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Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tam Đa đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Phòng PC07), Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khống chế và dập tắt đám cháy, đồng thời bảo vệ hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.
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Vụ cháy khiến cửa hàng Ishop và cửa hàng Sim thẻ Phương Anh bị thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong. Giá trị thiệt hại hiện chưa được xác định.
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Đối với cửa hàng Viettel Store, một góc mái trần bị sập do ảnh hưởng của đám cháy lan, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.
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Cửa hàng bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản.
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Một góc mái trần bị sập do ảnh hưởng từ đám cháy.
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Công an xã Tam Đa đang phối hợp Phòng PC07, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

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https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hien-truong-vu-chay-lon-trong-dem-thieu-rui-2-cua-hang-dien-thoai-o-bac-ninh-post1305784.vov

Theo Văn Giang/VOV

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