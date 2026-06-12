Hiện trường vụ cháy lớn trong đêm thiêu rụi 2 cửa hàng điện thoại

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Nghiêm Văn Hách - Bí thư xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 12/6, đám cháy bùng phát tại khu vực gồm 3 cửa hàng kinh doanh điện thoại và sim thẻ gồm: cửa hàng Ishop của anh Đặng Tài Thành (SN 1990, trú tại Lạc Nhuế, Tam Đa), cửa hàng Sim thẻ Phương Anh của chị Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1984, trú tại Phong Nẫm, Tam Đa) và cửa hàng Viettel Store do chị Nguyễn Thị Phương Thảo quản lý.