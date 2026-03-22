Tai nạn giao thông khiến 2 người đi xe 'xì-po' tử vong

  • Chủ nhật, 22/3/2026 12:56 (GMT+7)
Anh H.N. điều khiển xe máy "xì-po" chở anh V.N. trên đường Lê Lợi theo hướng từ xã Kông Bơ La đến phường An Khê (tỉnh Gia Lai) bị mất lái, khiến cả hai tử vong.

Ngày 22/3, Công an phường An Bình phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai nam thanh niên tử vong tại khu ruộng thuộc tổ 7, phường An Bình.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 23h ngày 21/3, anh H.N. (SN 1998) điều khiển xe máy "xì-po" chở anh V.N. (SN 1996, cùng trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) lưu thông trên đường Lê Lợi theo hướng từ xã Kông Bơ La đến phường An Khê. Đến địa điểm trên, xe máy do anh H.N. điều khiển đã mất lái dẫn đến tai nạn khiến hai người tử vong.

Người dân ở quanh hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ.

Tiền Lê/Tiền Phong

xe 'xì-po' Gia Lai tai nạn tử vong điều tra

