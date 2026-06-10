Thí điểm mô hình XHCN ở biên giới khó khăn là minh chứng thuyết phục nhất

Sáng 10/6, Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học xây dựng thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn Lào Cai.

Dự và chỉ đạo hội thảo có ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Xây dựng thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Lào Cai và gần 500 đại biểu đại diện các sở, ngành, xã, phường trên địa bàn.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, cho biết, Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới với địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên đa dạng, có đông đồng bào các dân tộc sinh sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: Tiền Phong.

Mặc dù sự phát triển giữa các khu vực còn chưa đồng đều, quy mô kinh tế mới ở mức trung bình của cả nước, thu nhập bình quân đầu người chưa cao, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn đáng kể, song với triết lý phát triển xuyên suốt là: “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Kết thúc năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân Lào Cai đạt 68,3%, ở mức khá hạnh phúc; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Đây chính là cơ sở chính trị, thực tiễn vững chắc để tỉnh Lào Cai mạnh dạn đề xuất, đồng thời được Trung ương tin tưởng lựa chọn giao nhiệm vụ nghiên cứu, thí điểm xây dựng mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đến hiện tại, tỉnh đã xây dựng tổng thể bộ tiêu chí gồm 48 chỉ tiêu chung trong việc xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Trong đó, chia thành 5 nhóm mục tiêu cốt lõi, là: Phát triển con người mới xã hội chủ nghĩa; kiến tạo môi trường sống xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa và xây dựng hệ thống chính trị năng động, minh bạch, hiệu lực hiệu quả.

Đối với xã Trấn Yên và phường Lào Cai - hai địa phương chọn thí điểm đợt này sẽ căn cứ vào đó bổ sung thêm những chỉ tiêu riêng, phù hợp với đặc thù của mỗi nơi.

Trong toàn bộ hệ thống tiêu chí, nhóm tiêu chí về con người mới xã hội chủ nghĩa được đặt ở vị trí đầu tiên. Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, ở đó mỗi người dân được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, năng lực và tư duy sáng tạo, đạo đức, phát huy quyền làm chủ, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở đó, người dân được cống hiến, làm theo năng lực hưởng theo thành quả lao động.

Ông Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại buổi hội thảo. Ảnh: Tiền Phong.

Theo bộ tiêu chí, người dân không chỉ được bảo đảm tiếp cận bình đẳng các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa mà còn được trang bị kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng với xã hội hiện đại.

Những mục tiêu được cụ thể hoá như: 100% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định; 100% công dân trưởng thành có kỹ năng số cơ bản; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt từ 0,8 trở lên; chỉ số hạnh phúc đạt trên 90%...

Từ tiêu chí lấy con người là trung tâm, các chỉ tiêu còn lại của bộ tiêu chí từ đó xây dựng với mục tiêu nhất quán là: Làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực sự cảm thấy hài lòng, yên tâm và hạnh phúc trên chính quê hương mình hay nói cách khác là xây dựng xã, phường thực sự trở thành nơi đáng sống, muốn sống.

Ngay sau phát biểu đề dẫn, các đại biểu đã tham gia phát biểu tham luận tại hội thảo. Các tham luận tiếp cận chủ đề hội thảo từ nhiều góc độ khác nhau, như: Lý luận về chủ nghĩa xã hội; phát triển kinh tế; văn hóa và con người; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; pháp luật và thể chế; quản trị xã hội hiện đại; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cùng những kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương, cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định, tỉnh Lào Cai là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng đề án để thực hiện thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

"Việc thí điểm này đóng vai trò là 'ngọn hải đăng' để tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và kiểm nghiệm các luận điểm mới về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Các đại biểu tham quan gian hàng tiêu biểu của địa phương. Ảnh: Tiền Phong.

Ông Trịnh Văn Quyết Ngoài cho rằng, xã xã hội chủ nghĩa không phải là xã nông thôn mới ở mức cao hơn, mà là mô hình của một xã hội phát triển ở trình độ cao, hài hòa và toàn diện hơn, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, giữa con người với thể chế, giữa phát triển với môi trường, giữa tăng trưởng với công bằng và an ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Chủ nghĩa xã hội không phải là một mục tiêu trừu tượng, xa vời, mà phải được xây dựng một cách thiết thực, cụ thể, từ cơ sở.

Mỗi xã, mỗi phường vững mạnh toàn diện, chính là một viên gạch xây nên tòa nhà xã hội chủ nghĩa của cả nước. Với cách làm lấy cơ sở làm gốc, thiết thực, đo lường được và tạo động lực phấn đấu cho từng địa bàn, từng người dân.

Để đề án sớm hoàn thiện và áp dụng vào thực tế, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Lào Cai cần tránh cả hai khuynh hướng trong xây dựng các tiêu chí: Một là dàn trải, hình thức; hai là lý tưởng hóa, vượt quá điều kiện thực tiễn; đặc biệt cần tránh “bệnh thành tích” và chạy theo con số ảo.

Trong đó, đề án phải được xây dựng chặt chẽ, xác định rõ quan điểm, mục đích, yêu cầu, mô hình, mục tiêu (đến năm 2030 và tầm nhìn 2045); nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; các nguồn lực bảo đảm; lộ trình làm điểm 2 xã, phường và nhân rộng.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Tiền Phong.

Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị Tỉnh ủy Lào Cai phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết và nguồn lực tương xứng; gắn xây dựng mô hình với giảm nghèo bền vững, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững an ninh và chủ quyền biên giới, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”.

"Mô hình thành công ngay trên địa bàn biên giới, đa dân tộc và còn nhiều khó khăn sẽ minh chứng thuyết phục nhất cho sức sống của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.