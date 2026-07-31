Ngày 31/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1469 bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
|
Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.
Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Quân khu 1 thay Trung tướng Trương Mạnh Dũng - người đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trước đó, ngày 28/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.
Tại hội nghị, Trung tướng Trương Mạnh Dũng bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 cho Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh.
Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị công tác.
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, thể hiện được tư duy chiến lược trong chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, phía Đông và phía Nam giáp Quân khu 3, Thủ đô Hà Nội; phía Bắc giáp Trung Quốc; phía Tây giáp Quân khu 2.
Do điều kiện địa lý, lịch sử, Quân khu 1 đã nhiều lần được điều chỉnh địa giới hành chính với nhiều tên gọi khác nhau như: Chiến khu 1, Liên khu 1, Liên khu Việt Bắc, Quân khu Việt Bắc và nay là Quân khu 1.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.