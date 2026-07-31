Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Ngày 31/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1469 bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Quân khu 1 thay Trung tướng Trương Mạnh Dũng - người đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 28/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Tại hội nghị, Trung tướng Trương Mạnh Dũng bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 cho Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị công tác.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, thể hiện được tư duy chiến lược trong chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, phía Đông và phía Nam giáp Quân khu 3, Thủ đô Hà Nội; phía Bắc giáp Trung Quốc; phía Tây giáp Quân khu 2.

Do điều kiện địa lý, lịch sử, Quân khu 1 đã nhiều lần được điều chỉnh địa giới hành chính với nhiều tên gọi khác nhau như: Chiến khu 1, Liên khu 1, Liên khu Việt Bắc, Quân khu Việt Bắc và nay là Quân khu 1.