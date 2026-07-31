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Xã hội

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

  • Thứ sáu, 31/7/2026 21:05 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Ông Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Chiều 31/7/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Đặng Hồng Đức. Ảnh: TTXVN.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIV.

Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác: Phó trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị V (trước đây là Tổng cục An ninh), Bộ Công an; Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó cục trưởng rồi Cục trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng, Thư ký Chủ tịch nước; Trợ lý Chủ tịch nước.

Trong giai đoạn tháng 4/2019 - 5/2020, ông là Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Tháng 6/2020 - 1/2023, ông Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Tháng 2/2023 - 1/2025, ông là Thiếu tướng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Ngày 3/1/2025, ông giữ cương vị Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 6/2025, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 7/2026, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Chủ tịch nước chủ trì lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng

Chiều 19/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với 2 sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng.

18:20 19/12/2025

Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng

Chủ tịch nước Lương Cường quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gồm ông Nguyễn Văn Gấu và ông Lê Đức Thái.

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4 sĩ quan cấp cao Quân đội và Công an được thăng hàm Thượng tướng

Chủ tịch nước nhấn mạnh các đồng chí vừa được thăng quân hàm, cấp bậc hàm đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và của lực lượng vũ trang nhân dân.

20:06 1/8/2025

Nguyên tắc bất di biến với lực lượng Công an nhân dân

Cuốn sách Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gồm 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của tác giả cùng 71 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc tại công an các đơn vị, địa phương, địa bàn cơ sở của tác giả trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

https://tienphong.vn/thu-truong-bo-cong-an-dang-hong-duc-duoc-thang-cap-bac-ham-thuong-tuong-post1864228.tpo

Trường Phong/Tiền Phong

thượng tướng thứ trưởng công an đặng hồng đức thăng quân hàm

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