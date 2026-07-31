Hai bạn trẻ trả ví tiền nhặt được cho cụ ông 99 tuổi

Sau khi nhặt được chiếc ví có 12,5 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ cá nhân, hai bạn trẻ ở Cà Mau chủ động giao cho công an để tìm trả lại người đánh rơi.

Cụ Huỳnh Văn Tứ nhận lại tài sản bị đánh rơi tại trụ sở Công an xã Thới Bình.

Ngày 31/7, Công an xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ trao trả tài sản bị đánh rơi cho một cụ ông 99 tuổi.

Trước đó, em Đỗ Minh Lâm (17 tuổi, ngụ xã Biển Bạch) và em Bùi Trúc Ly (18 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau) đến Công an xã Thới Bình trình báo về việc nhặt được một chiếc ví.

Kiểm tra trong ví có 12,5 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ cá nhân.

Công an xã Thới Bình đã khẩn trương tìm chủ sở hữu tài sản và xác định cụ ông Huỳnh Văn Tứ (99 tuổi, ngụ xã Thới Bình) là người đánh rơi, nên liên hệ trả lại.