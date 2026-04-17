Cán bộ Công an Thanh Hóa trả lại 100 triệu người dân chuyển nhầm

Trên cơ sở kết quả xác minh, đại diện Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh cùng Trung tá Lê Thị Ngà đã trực tiếp đến gia đình chị N.T.N.A để trao trả đầy đủ số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào chiều 11/4, Trung tá Lê Thị Ngà, Phó giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh (Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Nhận định đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm, Trung tá Lê Thị Ngà đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Phòng Hậu cần để xin ý kiến chỉ đạo xác minh, xử lý theo quy định.

Trước số tiền lớn nhận được, Trung tá Lê Thị Ngà đã chủ động rà soát toàn bộ các mối quan hệ và giao dịch kinh tế của bản thân cũng như gia đình. Qua đó, xác định không có bất kỳ liên hệ nào với người chuyển tiền.