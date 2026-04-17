Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thanh niên chạy bộ nhặt được chiếc cặp có hàng trăm triệu

  • Thứ sáu, 17/4/2026 11:11 (GMT+7)
Trong lúc chạy bộ, một thanh niên ở xã Trường Phú (Quảng Trị) đã nhặt được chiếc cặp chứa 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng và nhanh chóng mang đến cơ quan công an.

Sáng 17/4, thông tin từ Công an xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp trao trả lại tài sản cho người dân đánh rơi với tổng giá trị lớn.

Anh Hoàng Huy Nguyên (ngoài cùng bên trái) trao lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, Công an xã Trường Phú tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, trú phường Đồng Thuận) về việc vào khoảng 15 giờ ngày 15/4, trong lúc di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai (xã Trường Phú), anh không may làm rơi một chiếc cặp màu đen. Bên trong có 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Đến ngày 16/4, anh Hoàng Huy Nguyên (SN 1996, trú thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn đã phát hiện chiếc cặp nói trên. Nhận thấy đây là tài sản do người khác đánh rơi, anh Nguyên lập tức mang đến Công an xã Trường Phú để giao nộp, đồng thời trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Trường Phú đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định chủ sở hữu và liên hệ với anh Nguyễn Quốc Hưng để trao trả lại toàn bộ tài sản.

Nhận lại số tiền lớn cùng giấy tờ quan trọng, anh Hưng bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi thư cảm ơn đến anh Hoàng Huy Nguyên và lực lượng Công an xã Trường Phú vì đã kịp thời giúp đỡ.

Theo Công an xã Trường Phú, hành động trung thực, trách nhiệm của anh Hoàng Huy Nguyên là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/thanh-nien-chay-bo-nhat-duoc-chiec-cap-chua-hang-tram-trieu-dong-post1836353.tpo

Hoàng Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    13:05 17/4/2026

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý