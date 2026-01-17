Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trả tài sản cho khách nước ngoài, người đàn ông từ chối nhận hậu tạ

  • Thứ bảy, 17/1/2026 10:21 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Sau khi nhặt được chiếc ví do du khách nước ngoài đánh rơi, ông Thanh liên hệ nhờ công an kết nối để trả lại và từ chối nhận hậu tạ.

Ngày 17/1, Công an phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng, cho biết vừa làm thủ tục để trao trả lại tài sản do du khách nước ngoài đánh rơi.

Tra vi du khach Nga anh 1

Nam du khách nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: C.A.

Trước đó, ngày 15/1, trong khi lưu thông trên đường Tống Văn Sương, phường Hội An Đông, ông Nguyễn Văn Thanh (trú tổ dân phố Thanh Đông, phường Hội An Đông) nhặt được chiếc ví màu đen, bên trong có nhiều giấy tờ mang tên Dominic cùng một số tiền mặt.

Ông Thanh đã dùng tài khoản cá nhân để đăng thông báo trên mạng xã hội nhưng không có người đến nhận. Sau đó, ông đến Công an phường Hội An Đông trình báo.

Sáng 16/1, vị khách người nước ngoài biết được thông tin nên đã liên hệ Công an phường Hội An Đông để làm thủ tục nhận lại. Tại đây, ông Thanh đã trực tiếp trao tận tay chiếc ví nhặt được cho chủ nhân.

Tại trụ sở Công an phường, sau khi nhận lại chiếc ví với đầy đủ tiền mặt và giấy tờ, ông Dominic bày tỏ sự vui mừng và mong muốn hậu tạ nhưng ông Thanh đã dứt khoát từ chối.

Theo Công an phường Hội An Đông, sự nhiệt tình của ông Thanh trong việc tìm mọi cách để trả lại tài sản cho du khách bị đánh rơi thể hiện sự tử tế, nhân văn; qua đó góp phần tạo thiện cảm, hình ảnh đẹp của cá nhân ông Thanh nói riêng, người dân Đà Nẵng nói chung trong mắt du khách nước ngoài.

Cách đây hơn hai tháng, Công an Đà Nẵng giúp hai du khách Nga nhận lại tài sản bỏ quên trên ô tô khách.

Cụ thể, ngày 8/11, sau khi di chuyển từ Nha Trang ra Đà Nẵng bằng xe ô tô khách, hai công dân quốc tịch Nga đã để quên một laptop và một túi xách (trong túi có một passport, một điện thoại di động, một dây chuyền và số tiền mặt khoảng 50 triệu đồng).

Đến 14h30 cùng ngày, hai du khách mới phát hiện bị thất lạc tài sản và nhờ Công an phường An Khê hỗ trợ tìm giúp. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Khê nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm và trao trả đầy đủ tài sản, giấy tờ cho du khách.

Nhận lại tài sản, hai du khách đã rất xúc động, vui mừng, cảm ơn sự tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ của lực lượng Công an phường.

    Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá... Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dành thời gian trao đổi về chủ đề này.

