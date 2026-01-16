Tiết lộ bất ngờ về bar Bluesea Beach ở Nha Trang

Quán bar của Công ty Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh (tỉnh Khánh Hòa) hoạt động hơn 10 năm nhưng không đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Chiều 15/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết hiện cơ quan công an phường này đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền đối với vụ việc nhân viên Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh (gọi tắt Công ty Biển Xanh) có hành vi dọa đánh du khách nước ngoài tại khu vực bãi biển Nha Trang.

Ông Trần Xuân Tây (đứng) trả lời tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2025, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết UBND phường này đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Biển Xanh do vi phạm hai hành vi. Doanh nghiệp này không đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại khu vực bãi biển phía Đông đường Trần Phú.

Theo ông Trần Xuân Tây, trước đây khu vực đường bờ biển Nha Trang do Ban Quản lý Công ích Nha Trang, trực thuộc UBND TP Nha Trang (cũ) quản lý. Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, Ban Quản lý Công ích Nha Trang được chuyển về trực thuộc Sở Xây dựng Khánh Hòa. Từ ngày 1/1, UBND phường Nha Trang chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý khu vực đường bờ biển Nha Trang.

Chủ tịch UBND phường Nha Trang cũng cho biết trong hơn 10 năm qua, quán bar của Công ty Biển Xanh hoạt động kinh doanh quán bar nhưng không đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định. Hiện UBND phường Nha Trang đang tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp vi phạm tương tự nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo đảm trật tự, an toàn và hình ảnh du lịch tại khu vực bãi biển.

Như Tiền Phong đã phản ánh, trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video dài hơn một phút, ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa một nhóm thanh niên người Việt và các du khách nước ngoài tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang. Theo nội dung clip, hai du khách đứng trên lối đi bộ trong công viên xảy ra cự cãi với nhóm thanh niên.

Sau đó, một người đàn ông trong nhóm cầm xẻng chạy tới, vung lên cao để đe dọa hai du khách. Chưa dừng lại, một thanh niên khác tiếp tục cầm ghế nhựa màu trắng dọa đánh. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Vụ việc này được cơ quan chức năng địa phương xác định xảy ra tại quán bar Bluesea Beach của Công ty Biển Xanh.