Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cụ bà ở Vĩnh Long trả lại ví tiền 73 triệu

  • Thứ hai, 4/5/2026 11:35 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Nhặt được chiếc ví có 73 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân, cụ bà ở Vĩnh Long đã đưa tới công an xã nhờ tìm người đánh rơi. Với hành động đẹp, bà được xã tặng giấy khen.

Công an xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho bà Lê Thị Bé Hai (SN 1953, trú xã Hiếu Phụng) về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cu ba Vinh Long anh 1

Lãnh đạo Công an xã Hiếu Phụng trao giấy khen cho bà Lê Thị Bé Hai.

Trước đó, ngày 26/1, tại chợ xã Hiếu Phụng bà Hai nhặt được chiếc ví bị đánh rơi, bên trong có 73 triệu đồng, cùng giấy tờ tùy thân, một số vật dụng cá nhân, nên đưa đến Công an xã Hiếu Phụng nhờ tìm lại chủ để trả.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hiếu Phụng đã xác định và trả lại chiếc ví cho chủ nhân là bà V.T.H.M (SN 1960, trú cùng địa phương), nên tổ chức trao trả.

Nhận lại tài sản, bà M. gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Hai và công an xã.

Trách nhiệm trong vụ trẻ đá bóng ra đường gây tai nạn chết người

Vụ bé trai 5 tuổi ở Vĩnh Long đá bóng lăn ra đường gây tai nạn cho một người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của các chủ thể liên quan.

16:17 22/4/2026

Lãng phí khi bến phà trọng điểm nối Cần Thơ - Vĩnh Long 'đắp chiếu'

Kể từ tháng 7/2020, khi đơn vị trúng thầu bến phà Cồn Khương phía Cần Thơ bất ngờ dừng khai thác, mọi sinh hoạt và giao thương của người dân hai bên bờ sông Hậu đảo lộn hoàn toàn.

06:46 1/4/2026

Tước danh hiệu CAND hai cán bộ vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Tối 26/3, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá Lê Quốc Việt và Đại úy Nguyễn Quốc Khanh.

06:51 27/3/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tang-giay-khen-cho-cu-ba-tra-lai-vi-tien-73-trieu-dong-post1840378.tpo

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cụ bà Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Nhặt được tiền 73 triệu Cụ bà

    Đọc tiếp

    Phu huynh tat shipper tren san truong mam non hinh anh

    Phụ huynh tát shipper trên sân trường mầm non

    23 phút trước 19:02 4/5/2026

    0

    Chỉ vì bị nhắc dời xe để vào giao thực phẩm, một phụ huynh tại Bắc Ninh hung hăng chửi bới, tát nam shipper tại sân trường trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý