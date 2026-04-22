Trách nhiệm trong vụ trẻ đá bóng ra đường gây tai nạn chết người

Vụ bé trai 5 tuổi ở Vĩnh Long đá bóng lăn ra đường gây tai nạn cho một người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của các chủ thể liên quan.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 18/4/2026, một bé trai trong lúc chơi bóng bên lề đường Tỉnh lộ 908 (Vĩnh Long) đã đá quả bóng văng ra giữa lộ. Đúng lúc này, ông N.T.H (sinh năm 1976) điều khiển xe mô tô đi ngang qua, va chạm với quả bóng dẫn đến mất lái và ngã xe. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên do chấn thương nặng, ông H. đã tử vong vào sáng hôm sau.

Theo camera ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc có 2 người lớn đứng gần khu vực trẻ đang chơi. Khi bé trai đá bóng về phía lòng đường Tỉnh lộ 908, một người đàn ông đã đưa chân chặn lại nhưng quả bóng sượt qua và lao ra đường. Đúng lúc này, ông N.T.H điều khiển xe mô tô đi tới, va chạm với quả bóng, dẫn đến mất lái và ngã xe.

Bé trai đá bóng ra đường gây tai nạn khiến một người tử vong. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về tình huống này, luật sư Đặng Văn Dũng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hãng Luật Quốc tế Tự do cho biết: Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ về nghĩa vụ của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Cụ thể, Khoản 1 Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015 xác định cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên. Đồng thời, Điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định cha mẹ có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.

“Những quy định này không chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng mà còn bao gồm trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ và cả những người xung quanh trong quá trình sinh hoạt hàng ngày”, luật sư Dũng nhấn mạnh.

Trong vụ việc nêu trên, việc để trẻ chơi bóng tại khu vực sát mép đường là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao. Dù có người lớn đứng gần nhưng lại không kiểm soát được hành vi của trẻ cho thấy sự thiếu cẩn trọng trong việc giám sát. Hành động đưa chân chặn bóng chỉ là phản xạ tình huống, không thể thay thế cho việc phòng ngừa nguy cơ từ trước.

Theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu không chứng minh được mình không có lỗi trong việc quản lý. Ngoài ra, Điều 74 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cũng quy định cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên gây ra.

Trong trường hợp này, hậu quả là đặc biệt nghiêm trọng khi dẫn đến cái chết của một người. Tuy nhiên vì bé trai mới chỉ 5 tuổi, do đó nghĩa vụ bồi thường sẽ thuộc về cha mẹ của đứa bé. Trong đó bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí mai táng, khoản bù đắp tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân và nghĩa vụ cấp dưỡng đối với những người mà nạn nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng (nếu có).

Luật sư Đặng Văn Dũng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hãng Luật Quốc tế Tự do.

Vỉa hè không phải sân chơi cho trẻ

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ vui chơi dưới lòng đường hoặc khu vực sát mép đường. Trẻ em cần được tạo điều kiện vui chơi tại những không gian an toàn, có rào chắn hoặc cách xa khu vực giao thông.

Tuy nhiên, luật sư Dũng cho rằng đây không phải là trường hợp hiếm gặp mà phản ánh một thực tế đáng lo ngại khi nhiều phụ huynh vẫn chủ quan khi để trẻ vui chơi ở những khu vực không đảm bảo an toàn.

“Vỉa hè, đặc biệt là vỉa hè ở các tuyến đường lớn, nhiều phương tiện qua lại, không phải là nơi phù hợp cho trẻ em vui chơi. Nếu khu vực trước nhà được tận dụng làm sân chơi thì cần có rào chắn chắc chắn để ngăn ngừa rủi ro,” ông nói thêm.

Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận trách nhiệm của người tham gia giao thông. Người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư, nơi có khả năng xuất hiện trẻ em hoặc các tình huống bất ngờ. Dù vậy, trong tình huống cụ thể này, việc quả bóng bất ngờ lao ra đường là yếu tố khó lường. Phản ứng của người điều khiển xe trong tích tắc có thể không đủ để tránh tai nạn, do đó trách nhiệm chính vẫn nghiêng về phía người giám sát trẻ.

Luật sư Dũng cũng đưa ra cảnh báo rộng hơn về các tình huống tương tự trong đời sống. “Không chỉ là trẻ em đá bóng, mà cả việc vật nuôi chạy ra đường hay những tình huống như người đội mũ bảo hiểm không cài quai khiến mũ rơi xuống đường cũng có thể gây tai nạn nghiêm trọng, chính vì vậy mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nghĩa vụ của mình”, ông nói.

Vụ việc tại Vĩnh Long là hồi chuông cảnh tỉnh về sự chủ quan trong việc trông nom trẻ em. Trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp, việc đảm bảo an toàn cho trẻ không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc của mỗi người giám hộ. Một khoảnh khắc lơ là có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục, kéo theo những hệ lụy pháp lý nặng nề cho chính người trong cuộc.