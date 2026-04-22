Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Vụ nam sinh lao xe xuống mương tử vong: Đình chỉ một thiếu tá CSGT

  • Thứ tư, 22/4/2026 15:23 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Một cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk (Đắk Lắk) đã bị đình chỉ công tác nhằm phục vụ điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong.

Trưa 22/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thiếu tá N.Q.H. (SN 1988), cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk. Việc đình chỉ nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trước đó.

Cụ thể, khoảng 11h29 ngày 15/4, trên Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Cư Pơng, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là em V.Đ.Q. (18 tuổi, trú tại xã Cư Pơng), điều khiển xe máy biển kiểm soát 47AB-325.78 lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.

Khi đến địa điểm trên, xe máy bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng ngược lại. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip được cho là ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn. Nội dung clip cho thấy chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển bất ngờ lao vào lề đường, mất lái rồi rơi xuống cống. Đáng chú ý, một xe máy khác chạy phía sau đã giảm tốc, sau đó quay đầu rời khỏi hiện trường.

Các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan.

Tuy nhiên, trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin không chính thống, thậm chí xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh vụ việc.

https://tienphong.vn/vu-nam-sinh-lao-xe-xuong-muong-tu-vong-dinh-chi-mot-thieu-ta-csgt-de-phuc-vu-dieu-tra-post1837649.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nam sinh Đắk Lắk Đắk Lắk Tô Lâm Đắk Lắk Nam sinh Thiếu tá Tử vong Cảnh sát giao thông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý