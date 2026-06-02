Nắng nóng bao trùm miền Bắc và miền Trung, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi nhiệt độ từ 35-38 độ C, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nơi vượt 39 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 2 đến ngày 4/6, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày 3/6 xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ngày 4/6 trời nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng tiếp tục có nắng nóng.

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt; Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Từ ngày 4/6, mưa giảm nhưng vẫn xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối; Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi; chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 2, ngày 3/2

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.