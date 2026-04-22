Phát hiện nam sinh tử vong trên cột điện cao thế

  • Thứ tư, 22/4/2026 11:36 (GMT+7)
Người dân phát hiện thi thể nam thiếu niên treo trên cột điện cao thế, nghi gặp nạn khi đi bắt chim.

Ngày 22/4, theo tin từ lãnh đạo UBND xã Văn Kiều (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp với ngành điện lực triển khai các biện pháp đưa thi thể một nam thiếu niên bị mắc trên cột điện đường dây 35 kV xuống đất.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể treo lơ lửng trên cột điện cao thế nên nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương. Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa và xử lý vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là em T.Q.K. (16 tuổi, trú tại xã Văn Kiều). Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân mắc trên cột điện, mặc trang phục bảo hộ kín.

Được biết, em K. thường xuyên đi bắt chim, bắt ếch. Sáng sớm 22/4, em T.Q.K mặc đồ bảo hộ nghi đi bắt chim thì không may gặp sự cố dẫn đến tử vong.

Hiện, ngành điện lực đã tiến hành cắt điện khu vực, đồng thời điều động phương tiện chuyên dụng để tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân xuống phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an tỉnh Đắk Lắk phát tin 'khẩn' vụ nam sinh lao xe xuống mương

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bác bỏ thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vụ nam sinh lao xe xuống mương tử vong.

5 giờ trước

Nam sinh mất tích ở Tam Đảo được tìm thấy nhờ ảnh gửi bạn gái

Từ bức ảnh Tuấn Anh chụp vị trí trước khi điện thoại mất sóng, hết pin, Thượng tá Phan Văn Thực 'cắt lớp' các mảnh bản đồ, khoanh vùng tập trung lực lượng tìm kiếm.

20 giờ trước

Lời kể của nam sinh viên mất tích ở Tam Đảo

Sáng 21/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tìm thấy nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007), sinh viên Đại học Đại Nam bị mất tích tại khu vực núi Tam Đảo.

25:1501 hôm qua

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

Trần Lộc/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Từ chính sách thuế xăng dầu đến tư duy quản trị mới

Việc Quốc hội thông qua chủ trương giảm, miễn một số loại thuế liên quan đến xăng dầu và đặc biệt là ủy quyền cho Chính phủ chủ động điều hành trong quá trình thực hiện, là một quyết định có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một chính sách tài khóa thông thường.

