Lời kể của nam sinh viên mất tích ở Tam Đảo

Sáng 21/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tìm thấy nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007), sinh viên Đại học Đại Nam bị mất tích tại khu vực núi Tam Đảo.

Trước đó, Báo CAND đưa tin, chiều 20/4, bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1988), trú tại phường Định Công, TP Hà Nội đến Công an xã Đạo Trù (Phú Thọ) trình báo về việc, con trai bà là Nguyễn Tuấn Anh bị mất liên lạc khi tham gia leo núi tại khu vực Tam Đảo.

Ngay trong đêm, các lực lượng họp triển khai kế hoạch tìm kiếm nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh.

Cán bộ Trại giam Vĩnh Quang huy động flycam nhiệt để tìm kiếm nam sinh viên bị mất tích.

Theo đó, sáng 19/4, Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (cao khoảng 1.592 m). Trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, đến khoảng 18h cùng ngày, nhóm đã bị lạc mất Tuấn Anh và không thể liên lạc được.

Tổ tìm kiếm số 9 vui mừng khi tìm thấy nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (áo đen) và đưa em ra ngoài an toàn.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tam Đảo và nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (áo đen) khi vừa được tìm thấy.

Ngay sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức tìm kiếm công dân mất tích tại xã Đạo Trù và chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đề xuất thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường và thực hiện chỉ huy, điều hành thống nhất các lực lượng tham gia; đồng thời giao Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH làm chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khoảng hơn 100 người tham gia và phương tiện tham gia tìm kiếm. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 4 xe CNCH cơ giới và 26 CBCS (thuộc Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tam Đảo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Vĩnh Yên) và Công an xã Đạo Trù do Thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Công an xã phụ trách. Bên cạnh đó, Đại tá Trương Duy Tuấn, Giám thị trại giam Vĩnh Quang chỉ đạo phối hợp sử dụng flycam tìm kiếm nam sinh viên.

Ngoài ra, các lực lượng khác của UBND xã Đạo Trù, Ban Phòng thủ khu vực, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Tam Đảo, quân sự, Công an xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên (phối hợp sử dụng bản đồ địa hình); y tế xã, tình nguyện viên và quần chúng nhân dân cũng tham gia tìm kiếm.

Sau khi thống nhất các lực lượng, phương án tìm kiếm và biện pháp bảo đảm an toàn, Sở chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường đã chỉ đạo triển khai 9 tổ tìm kiếm theo các hướng khác nhau tại khu vực tìm kiếm trọng điểm ở khe suối, khu vực lối mòn cũng như các điểm có nguy cơ gây thất lạc người...

Bà Nguyễn Thị Hòa và con trai Nguyễn Tuấn Anh sau khi được lực lượng chức năng đưa xuống núi.

Đến khoảng 7h18 ngày 21/4, tổ tìm kiếm số 9 gồm 10 người, trong đó 5 đồng chí của Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tam Đảo đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh ở khu vực bờ suối tại điểm cao 600 dãy núi Tam Đảo.

Thời điểm này, Tuấn Anh trong tình trạng sức khỏe tốt, tỉnh táo có thể đi lại được, nhưng em có biểu hiện lo lắng, lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp cùng quân đội và bà con nhân dân đưa Tuấn Anh ra ngoài an toàn.

Theo Tuấn Anh kể lại, khi đi cùng đoàn, em đã bị lạc vào rừng trúc, mất phương hướng, quanh quẩn khu vực ở đấy từ chiều 19/4. Sau đó, Tuấn Anh tìm thấy bờ suối và đi men theo để tìm đường ra khỏi rừng.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em bị thương xây xát nhẹ, gặp thác suối cao, nhiều đá trơn trượt nên Tuấn Anh không thể đi tiếp và ngồi lại tại một tảng đá to chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Nhìn thấy lực lượng tìm kiếm đưa được Tuấn Anh ra khỏi rừng an toàn, bà Nguyễn Thị Hòa vui mừng, ôm chặt lấy con trai. Xúc động nghẹn ngào, bà Hòa thay mặt gia đình cảm ơn lãnh đạo xã Đạo Trù, Cảnh sát PCCC và CNCH, quân đội, y tế và người dân thôn Vĩnh Ninh đã nhiệt tình, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm thấy con trai.