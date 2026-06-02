CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng giúp người đi đường vượt điểm ngập

Cơn mưa lớn khiến nhiều đoạn trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, TP.HCM (quận 12 cũ) ngập sâu, gây khó khăn cho xe cộ lưu thông.

Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập nước đã được CSGT dùng xe tải đặc chủng chở qua vùng ngập.

Chiều tối 2/6, chứng kiến người điều khiển xe máy đi lại khó khăn, đặc biệt người cao tuổi, phụ nữ và học sinh, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT An Sương - Công an TP.HCM đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn, cảnh báo các vị trí bị ngập, nguy hiểm.

Đường Nguyễn Ảnh Thủ bị ngập sau cơn mưa khiến nhiều xe máy bị chết máy. Nguồn: PC08.

Đáng chú ý, tại vị trí ngập sâu trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12 cũ), lực lượng CSGT đã huy động xe tải đặc chủng để hỗ trợ vận chuyển người dân cùng xe mô tô, xe gắn máy qua đoạn đường ngập.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đưa phương tiện lên xe, sắp xếp bảo đảm an toàn rồi vận chuyển đến khu vực khô ráo để người dân tiếp tục hành trình.

Lực lượng CSGT đã hỗ trợ người đẩy xe và dùng phương tiện đặc chủng chở qua đoạn ngập. Nguồn: PC08.

Những chuyến xe đặc chủng giữa cơn mưa lớn đã giúp nhiều người dân tránh được nguy hiểm, hạn chế hư hỏng phương tiện, đồng thời góp phần giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông.

Bên cạnh công tác hỗ trợ, Đội CSGT An Sương cũng tăng cường tuần tra, nắm tình hình tại các tuyến đường thường xuyên ngập nước, chủ động phân luồng giao thông từ xa và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các lộ trình phù hợp nhằm hạn chế ùn ứ kéo dài.