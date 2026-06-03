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Xã hội

Để bé 18 tháng tuổi lái xe máy rồi quay clip, thanh niên bị tịch thu phương tiện

  • Thứ tư, 3/6/2026 17:56 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Để bé trai 18 tháng tuổi đứng bám tay lái khi xe máy tự trôi xuống dốc, nam thanh niên ở Lào Cai bị phạt 4,5 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa xử lý một nam thanh niên sau khi đăng tải video để bé trai khoảng 18 tháng tuổi đứng phía trước xe máy, bám vào tay lái trong lúc chiếc xe tự trôi xuống dốc.

tre nho lai xe anh 1

Hình ảnh bé K. đứng cầm lái trong khi xe máy tự trôi dốc. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 2/6, lực lượng chức năng phát hiện video được đăng tải trên Facebook thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nội dung clip cho thấy một bé trai còn rất nhỏ đứng trước xe máy, hai tay giữ tay lái khi chiếc xe chạy xuống dốc.

Qua xác minh, người thực hiện hành vi trên là Hầu A Ph (SN 2007, trú thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai), chủ tài khoản Facebook "Tub Phong".

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định khoảng 16h ngày 16/5, Ph lái xe máy biển kiểm soát 24AA - 833.43 đi trên tuyến ĐT152B theo hướng từ khu vực UBND xã Nậm Chày đến thôn Nậm Cần. Khi đến đoạn dốc thuộc Km14, nam thanh niên này để cháu H.A.K (sinh ngày 20/11/2024) đứng phía trước xe và bám vào hai tay nắm lái.

Trong lúc đó, Ph ngồi phía sau, tắt động cơ, buông cả hai tay để xe tự trôi xuống dốc. Toàn bộ diễn biến được ghi lại bằng camera gắn trước ngực trong khoảng 30 giây trước khi đăng tải lên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Hầu A Ph còn vi phạm nhiều quy định khác về giao thông đường bộ. Cụ thể, người này không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện, buông cả hai tay khi lái xe, xe không có gương chiếu hậu, không mang theo giấy đăng ký xe và không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Với các lỗi vi phạm nêu trên, Hầu A Ph bị xử phạt tổng số tiền khoảng 4,5 triệu đồng. Ngoài ra, đối với hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện theo quy định.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với tình trạng một số người bất chấp quy định pháp luật, thực hiện các hành vi nguy hiểm nhằm tạo nội dung đăng tải trên mạng xã hội.

Những hành động này không chỉ đe dọa an toàn của người thực hiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi liên quan đến trẻ em.

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https://vtcnews.vn/de-be-18-thang-lai-xe-may-roi-quay-clip-nam-thanh-nien-bi-phat-ar1021643.html

Theo Viên Minh/VTC News

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