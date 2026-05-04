Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông tử vong dưới cao ốc ở TP.HCM

  • Thứ hai, 4/5/2026 12:15 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Một người đàn ông được phát hiện đã tử vong nghi do rơi từ tầng cao của một tòa cao ốc trên địa bàn phường Phú Thạnh, TP.HCM.

Sáng 4/5, người dân tại khu vực số 3D đường Nguyễn Văn Yến (phường Phú Thạnh, TP.HCM) bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Khi kiểm tra, bà con phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất và đã tử vong.

Tu vong cao oc anh 1

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Phú Thạnh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.M.T. (sinh năm 2004, quê tỉnh Lâm Đồng).

Đến gần 10h cùng ngày, công tác khám nghiệm ban đầu hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ điều tra và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Công an Đà Nẵng thông tin nguyên nhân vụ cháy ôtô tại cây xăng

Công an TP Đà Nẵng thông tin về vụ cháy ôtô tại cây xăng, khiến 2 người tử vong thương tâm.

09:56 2/5/2026

Ôtô cháy ngùn ngụt khi đang đổ xăng, hai người tử vong

Chiều 1/5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cháy ôtô tại cửa hàng xăng dầu khiến hai người tử vong.

19:14 1/5/2026

Thiếu niên tử vong sau đuôi xe tải, bạn đi cùng ngồi thất thần

Thiếu niên lái xe máy trên Quốc lộ 51 tông vào đuôi xe tải dừng bên đường, tử vong tại chỗ; người ngồi sau bị thương nặng.

16:24 1/5/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-duoi-cao-oc-o-tphcm-post1840439.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tử vong cao ốc TP.HCM Đàn ông Tử vong TP.HCM Cao tốc Phường Phú Thạnh

    Đọc tiếp

    Phu huynh tat shipper tren san truong mam non hinh anh

    Phụ huynh tát shipper trên sân trường mầm non

    29 phút trước 19:02 4/5/2026

    0

    Chỉ vì bị nhắc dời xe để vào giao thực phẩm, một phụ huynh tại Bắc Ninh hung hăng chửi bới, tát nam shipper tại sân trường trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý