Ôtô cháy ngùn ngụt khi đang đổ xăng, hai người tử vong

  • Thứ sáu, 1/5/2026 19:14 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Chiều 1/5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cháy ôtô tại cửa hàng xăng dầu khiến hai người tử vong.

Ôtô cháy ngùn ngụt khi đang đổ xăng ở Đà Nẵng Chiều 1/5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cháy ôtô tại cửa hàng xăng dầu khiến hai người tử vong.

Khoảng 15h30 cùng ngày, một ôtô đang dừng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 90 thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe, nhanh chóng lan lên phía trước và bao trùm toàn bộ cabin. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có hai người (chưa rõ danh tính).

Nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh nhanh chóng tham gia dập lửa, tuy nhiên chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Dù vậy, hai người trong xe không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây hai ngày, một ôtô con đang đi ở đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (theo hướng từ Linh Đàm đi bến xe Nước Ngầm) cũng bất ngờ bốc cháy. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị chức năng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và điều tiết giao thông qua khu vực.

Chỉ sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, chiếc ôtô bị cháy hư hỏng nặng. Do vụ việc xảy ra vào thời điểm cuối giờ chiều, lượng xe lưu thông lớn nên giao thông qua khu vực có lúc bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn.

Thiếu niên tử vong sau đuôi xe tải, bạn đi cùng ngồi thất thần

Thiếu niên lái xe máy trên Quốc lộ 51 tông vào đuôi xe tải dừng bên đường, tử vong tại chỗ; người ngồi sau bị thương nặng.

7 giờ trước

Tàu hỏa tông tử vong nhân viên tuần đường sắt

Tàu hàng HH7 lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã va chạm với một nhân viên tuần đường tại xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

10 giờ trước

Ôtô rẽ trái va phải xe máy, bé 5 tuổi tử vong

Khi ôtô con rẽ trái đã va chạm với xe máy chở 2 người lớn và 2 trẻ em, hậu quả làm một trong hai bé trên xe máy tử vong.

16 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Thống Nhất/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Vi sao hon 250 tan ngao chet trang bai o Ha Tinh? hinh anh

    Vì sao hơn 250 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh?

    2 giờ trước 21:00 1/5/2026

    0

    Hàng chục hecta ngao nuôi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân không phải dịch bệnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

