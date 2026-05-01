Ôtô rẽ trái va phải xe máy, bé 5 tuổi tử vong

  • Thứ sáu, 1/5/2026 07:03 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Khi ôtô con rẽ trái đã va chạm với xe máy chở 2 người lớn và 2 trẻ em, hậu quả làm một trong hai bé trên xe máy tử vong.

Tai nan My Tho anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 30/4, tại nút giao giữa đường Rạch Gầm và đường Hùng Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm này, xe ôtô con 7 chỗ từ đường Rạch Gầm rẽ trái vào đường Hùng Vương.

Khi ôtô tới giữa nút giao, bất ngờ va chạm với xe máy đang vào nút giao. Xe máy do người đàn ông khoảng 57 tuổi điều khiển, chở theo một phụ nữ khoảng 58 tuổi, cùng hai cháu nhỏ (bé trai khoảng 5 tuổi và bé gái khoảng 2 tuổi).

Cú va chạm khiến cả 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường. Bé trai bị thương rất nặng, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ba người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng phần đầu, xe ôtô con nổ lốp trước bên phụ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Uống một lon bia, người đi xe đạp bị xử phạt

Sau khi uống một lon bia trong bữa trưa, người đàn ông ở Hà Nội nghỉ ngơi rồi đi xe đạp ra đường và bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt do vi phạm nồng độ cồn.

16 giờ trước

Kẹt xe kéo dài trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 29/4, khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất xảy tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

18:31 29/4/2026

Hình ảnh khác lạ của đường Cộng Hòa ở TP.HCM

Đường Cộng Hoà dỡ dải phân cách bê tông dài 2,5 km nhằm tổ chức làn đường đảo chiều, giúp giảm ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

11:00 29/4/2026

Đi tìm lời giải cho sức khỏe đô thị

Các nghiên cứu trong sách Trẻ hóa đô thị thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị. Một số đề tài nghiên cứu được giới thiệu trong ấn phẩm gồm: Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố: Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng; Tái sinh nhà máy xe lửa Gia Lâm: Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo; Mô hình nhà ở xã hội gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân thu nhập thấp;...

Chúc Trí - Thịnh Tiến/Tiền Phong

Tai nạn Mỹ Tho Ôtô Đường Hùng Vương Đồng Tháp Giao thông Bé 5 tuổi

    Đọc tiếp

    Vi sao hon 250 tan ngao chet trang bai o Ha Tinh? hinh anh

    Vì sao hơn 250 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh?

    2 giờ trước 21:00 1/5/2026

    0

    Hàng chục hecta ngao nuôi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân không phải dịch bệnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

