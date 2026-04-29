Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Kẹt xe kéo dài trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

  • Thứ tư, 29/4/2026 18:31 (GMT+7)
Chiều 29/4, khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất xảy tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

San bay anh 1

Theo ghi nhận Tri Thức - Znews, lưu lượng phương tiện đổ về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhanh. Các trục đường chính như Trường Sơn, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ nhanh chóng xảy ra tình trạng quá tải.
San bay anh 2

Dòng xe kéo dài nhiều đoạn, nối đuôi nhau, di chuyển chậm. Tại một số điểm, nhiều người phải nhích từng chút một, có thời điểm mất hơn 10-15 phút mới đi được vài chục mét.
San bay anh 3

Tại khu vực hầm chui Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, thuộc tuyến đường kết nối vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, các làn xe chồng lấn.
San bay anh 4

Dịp lễ 30/4-1/5, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày liên tục đến hết 3/5.
San bay anh 5

Trước tình trạng kẹt xe kéo dài, nhiều hành khách tỏ ra sốt ruột khi thời gian làm thủ tục bay đã cận kề. Không ít người quyết định xuống xe từ xa, kéo vali đi bộ vào sân bay.
San bay anh 6

Khu vực vòng xoay và cầu vượt Lăng Cha Cả, đường Cộng Hòa, các làn xe chồng lấn, dòng phương tiện di chuyển thiếu ổn định khiến tình hình giao thông thêm căng thẳng.
San bay anh 7

Một số người tranh thủ hút thuốc khi chờ dòng xe nhích từng chút giữa điểm ùn tắc.
San bay anh 8

Xe công nghệ tập trung dày đặc tại khu vực trước nhà ga, vừa đón vừa trả khách, góp phần làm mật độ giao thông tăng cao trong thời gian ngắn.
San bay anh 9

Để tránh ùn ứ kéo dài, nhiều ôtô đi qua làn đường dành cho xe máy khiến giao thông càng thêm căng thẳng, nhiều người đi xe máy luồn lách chen nhau rồi tiếp tục ùn tắc.
San bay anh 10

Từ trong ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều ôtô nối đuôi nhau thành các hàng dài nhích từng chút ra đường Trường Sơn.
San bay anh 11

Trước áp lực giao thông gia tăng trong ngày 30/4, tình trạng ùn ứ quanh sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo còn tiếp diễn. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển sớm để tránh trễ chuyến.

36:2183 hôm qua

Hoài Bảo

Sân bay Cộng hòa Sân bay nghỉ lễ 30/4 -1/5 kẹt xe giao thông

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý