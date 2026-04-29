Kẹt xe kéo dài trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ghi nhận Tri Thức - Znews, lưu lượng phương tiện đổ về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhanh. Các trục đường chính như Trường Sơn, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ nhanh chóng xảy ra tình trạng quá tải.

Dòng xe kéo dài nhiều đoạn, nối đuôi nhau, di chuyển chậm. Tại một số điểm, nhiều người phải nhích từng chút một, có thời điểm mất hơn 10-15 phút mới đi được vài chục mét.

Tại khu vực hầm chui Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, thuộc tuyến đường kết nối vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, các làn xe chồng lấn.

Dịp lễ 30/4-1/5, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày liên tục đến hết 3/5.

Trước tình trạng kẹt xe kéo dài, nhiều hành khách tỏ ra sốt ruột khi thời gian làm thủ tục bay đã cận kề. Không ít người quyết định xuống xe từ xa, kéo vali đi bộ vào sân bay.

Một số người tranh thủ hút thuốc khi chờ dòng xe nhích từng chút giữa điểm ùn tắc.

Xe công nghệ tập trung dày đặc tại khu vực trước nhà ga, vừa đón vừa trả khách, góp phần làm mật độ giao thông tăng cao trong thời gian ngắn.

Để tránh ùn ứ kéo dài, nhiều ôtô đi qua làn đường dành cho xe máy khiến giao thông càng thêm căng thẳng, nhiều người đi xe máy luồn lách chen nhau rồi tiếp tục ùn tắc.

Từ trong ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều ôtô nối đuôi nhau thành các hàng dài nhích từng chút ra đường Trường Sơn.

Trước áp lực giao thông gia tăng trong ngày 30/4, tình trạng ùn ứ quanh sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo còn tiếp diễn. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển sớm để tránh trễ chuyến.

Khuya 27/4, tình trạng ùn tắc tại phà Cát Lái vẫn chưa hạ nhiệt do người dân từ các tỉnh quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ; nhiều người chờ hàng giờ chưa qua phà.

Sáng 26/4, lãnh đạo TP.HCM cùng người dân khắp nơi về Khu tưởng niệm các vua Hùng để dâng hương nhân ngày giỗ Tổ.

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.