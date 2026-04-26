Lãnh đạo, người dân TP.HCM dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 26/4 (mùng 10/3 Âm lịch), lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình). Đông đảo người dân đến dâng hương, tham quan tại Khu tưởng niệm các vua Hùng.
Lãnh đạo TP.HCM dâng hương trước bàn thờ các vua Hùng. Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương là nhớ về cội nguồn của một biểu tượng tư tưởng, văn hóa sâu sắc; khẳng định giá trị thiêng liêng của lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.
Khoảng 7h30, nghi thức rước kiệu, dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương diễn ra trang nghiêm. Đoàn người đi từ quảng trường theo con đường tre dài khoảng 400 m vào đền tưởng niệm các vua Hùng.
Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ là dịp thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng biết ơn với hồn thiêng sông núi, đồng thời nhắc nhớ về tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, cùng ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Sau phần lễ, đông đảo người dân trong thành phố tới đền thắp hương, dâng lễ tưởng nhớ công ơn các vua Hùng, cha ông đã có công dựng nước và giữ nước.
Bà Trần Thị Nhi (80 tuổi, áo vàng) cùng nhóm 15 người dâng 400 cái bánh quy tự làm. "Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đây là năm thứ 15 gia đình tôi chuẩn bị bánh để dâng hương", bà Nhi nói.
Người dân chờ xem lễ dâng hương và tưởng niệm các vua Hùng theo nghi thức cổ truyền trong khoảng 20 phút.
Khu vực trưng bày trống đồng - tiêu biểu cho nền văn minh sông Hồng thời đại Hùng Vương dựng nước Văn Lang, thu hút người dân thập phương tham quan.
Bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương với các hoa quả nhang đèn, bánh chưng bánh giầy. Nhân dịp này, Đoàn đại biểu TP.HCM cũng dâng hương, dâng hoa lên Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công lớn trong việc khai phá vùng đất phương Nam của đất nước.