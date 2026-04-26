Lãnh đạo, người dân TP.HCM dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương trước bàn thờ các vua Hùng. Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương là nhớ về cội nguồn của một biểu tượng tư tưởng, văn hóa sâu sắc; khẳng định giá trị thiêng liêng của lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.