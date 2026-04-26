Nườm nượp khách ăn phở giống Tổng thống Hàn Quốc, mong 'xin vía'

Những ngày gần đây, một quán phở trên phố Đinh Liệt (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức, check-in. Đây chính là nơi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung dùng bữa tối ngày 23/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
Chiều 25/4, trong không gian chỉ khoảng 18 m2, quán đón tấp nập khách hàng tới dùng bữa. Theo chủ quán Thiều Văn Mùi, sau chuyến ghé thăm của Tổng thống Hàn Quốc, lượng khách mới tìm đến quán tăng rõ rệt. Nhiều người không chỉ muốn thưởng thức món ăn mà còn tò mò trải nghiệm đúng vị trí nơi ông và phu nhân từng ngồi. Khách thường hỏi kỹ về chỗ ngồi, các món đã dùng và thực đơn hôm đó. Không ít người thậm chí gọi lại đúng những món ấy để cảm nhận bữa ăn của vị lãnh đạo Hàn Quốc.
Chiều 24/4, chủ quán Mùi treo 2 tấm ảnh mà mình cùng con trai chụp chung với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân, đồng thời đặt một bảng ghi chú đánh dấu vị trí chỗ ngồi của nguyên thủ trong quán, như một kỷ niệm đặc biệt.
Hai bức ảnh chụp cùng Tổng thống được treo trang trọng trong không gian quán phở, trở thành điểm nhấn thu hút ánh nhìn. Tấm bảng với dòng chữ “Tổng thống Hàn Quốc đã ăn ở đây” khiến nhiều thực khách thích thú, tranh thủ check-in ngay tại vị trí ông từng ngồi. Không ít du khách Hàn Quốc khi đi ngang qua cũng dừng chân, tò mò bước vào để ghi lại những khoảnh khắc độc đáo.
Hai ngày sau bữa tối của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân tại nhà hàng, chủ quán Mùi vẫn chưa hết cảm giác vinh dự và xúc động khi được đón tiếp một nguyên thủ quốc gia. "Niềm vui ấy cũng lan tỏa tới người thân, bạn bè của tôi. Rất nhiều khách hàng khi nhiều người gửi lời hỏi thăm và chúc mừng. Có nhiều du khách Hàn Quốc khi tới dùng bữa cũng chúc mừng tôi vì cửa hàng được nhắc tới trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội của Hàn Quốc".
Mỗi bát phở tại đây có giá từ 55.000 đồng, tương đương mặt bằng chung tại Hà Nội. Kể lại bữa tối của vị Tổng thống Hàn Quốc, anh Mùi cho biết do hiểu khẩu vị khách Hàn Quốc thường không ăn được rau mùi nên quán chủ động để riêng. Theo quan sát của chủ quán, đoàn dùng hết các phở chín và cơm rang dưa bò đã gọi. "Sau bữa ăn, tôi có dịp trò chuyện ngắn và nhận được lời khen món ăn rất ngon từ Tổng thống cùng các thành viên trong đoàn. Với tôi, đó là niềm vinh dự rất lớn", anh nói.
Tới Hà Nội để du lịch, Lê Quỳnh Như (bên phải, 30 tuổi, TP.HCM) vẫn nhớ như in cảm xúc bất ngờ khi tình cờ được chứng kiến khoảnh khắc Tổng thống và phu nhân đi dạo quanh khu vực Nhà thờ Lớn và phố cổ Hà Nội tối 23/4. "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự thân thiện, gần gũi của Tổng thống và phu nhân. Thực sự không phải lúc nào cũng dễ bắt gặp hình ảnh một nguyên thủ quốc gia đến một đất nước khác thoải mái đi bộ trên đường phố, vẫy tay chào người dân và giao lưu tự nhiên như vậy. Tôi nghĩ đó là hình ảnh rất đẹp. Sự kiện Tổng thống và phu nhân đi dạo ở Hà Nội cho thấy sự cởi mở, thân thiện của họ, đồng thời cũng thể hiện sự hiếu khách của người Việt Nam, đặc biệt là người dân thủ đô", Quỳnh Như chia sẻ.
"Tại quán phở, tôi chọn ngồi đúng vị trí mà Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân từng ngồi cách đây hai hôm nên cũng thấy khá thú vị. Hy vọng ngồi ở đây sẽ 'xin vía' được sự may mắn của hai vị khách đặc biệt đó", Quỳnh Như nói.
Quán phở của anh Mùi tại phố Đinh Liệt mở cửa từ 7h30 đến 23h hàng ngày. Nằm ở vị trí trung tâm phố cổ Hà Nội, quán duy trì lượng khách ổn định, mức tiêu thụ dao động 300 bát vào ngày thường và 350 - 400 bát vào cuối tuần.
Chiều 21/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam diễn ra ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025.