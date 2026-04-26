Nườm nượp khách ăn phở giống Tổng thống Hàn Quốc, mong 'xin vía'

Tới Hà Nội để du lịch, Lê Quỳnh Như (bên phải, 30 tuổi, TP.HCM) vẫn nhớ như in cảm xúc bất ngờ khi tình cờ được chứng kiến khoảnh khắc Tổng thống và phu nhân đi dạo quanh khu vực Nhà thờ Lớn và phố cổ Hà Nội tối 23/4. "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự thân thiện, gần gũi của Tổng thống và phu nhân. Thực sự không phải lúc nào cũng dễ bắt gặp hình ảnh một nguyên thủ quốc gia đến một đất nước khác thoải mái đi bộ trên đường phố, vẫy tay chào người dân và giao lưu tự nhiên như vậy. Tôi nghĩ đó là hình ảnh rất đẹp. Sự kiện Tổng thống và phu nhân đi dạo ở Hà Nội cho thấy sự cởi mở, thân thiện của họ, đồng thời cũng thể hiện sự hiếu khách của người Việt Nam, đặc biệt là người dân thủ đô", Quỳnh Như chia sẻ.