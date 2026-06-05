4 mùa Michelin, chủ quán vẫn nghĩ bị lừa đảo khi nhận mail thông báo

Chủ quán Bùi Thu Hà, 58 tuổi, khá bất ngờ khi biết cơ sở của mình được Michelin Guide vinh danh. Trước đó, dù nhận được cuộc gọi và email từ ban tổ chức, bà vẫn nghĩ đó là thư quảng cáo hoặc lừa đảo nên không chú ý. "Đến lúc biết thì lễ trao giải đã xong rồi. Tôi khá tiếc vì không tham dự được", bà nói. Quán phở của bà Hà hoạt động khoảng 19 năm nay. Từ một hàng ăn nhỏ trên vỉa hè, quán dần trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách trong và ngoài nước. Những năm đầu quán chỉ bán phở nước, sau đó mở rộng thực đơn để đáp ứng nhu cầu của thực khách, với mức giá 50.000-80.000 đồng/bát.