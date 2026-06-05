Menu tiền triệu của 2 nhà hàng vừa đạt 1 sao Michelin ở Hà Nội, TP.HCM

Tối 4/6, tại Hà Nội , Michelin Guide tiếp tục vinh danh các nhà hàng , cá nhân đạt giải thưởng do thanh tra ẩn danh bình chọn. Năm thứ 4 xuất hiện tại Việt Nam, "cẩm nang đỏ" gây chú ý khi đưa nhiều tên tuổi trong phân khúc F&B hạng sang đến gần với công chúng. Hai nhà hàng ONVIT (Hà Nội) và Upstairs ( TP.HCM ) được Michelin Guide trao một sao Ảnh: Đan Châu.

Nằm bên trong khách sạn Grand Plaza Hà Nội , nhà hàng ONVIT thuộc mô hình fine dining Hàn Quốc lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Tên gọi "ONVIT" (온빛) trong tiếng Hàn có nghĩa là "ánh sáng ấm áp". Tại lễ trao giải, bếp trưởng điều hành Chi Joon Hyuk cho biết anh có thời gian học tập và làm việc trong các nhà hàng ở Nhật Bản để tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng với cường độ làm việc cao. Với bếp trường, thành quả của nhà hàng là kết quả của nỗ lực tập thể. Ảnh: ONVIT.

Không gian nhà hàng hòa quyện giữa nét tinh tế của mô hình fine dining và sự gần gũi, nơi văn hoá Hàn Quốc và Việt Nam gặp gỡ để chia sẻ câu chuyện thông qua từng món ăn. Hành lang dẫn vào nhà hàng đặt để sáng dịu nhẹ, được trang trí bởi các tác phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc. Trần nhà thiết kế uốn lượn gợi nhớ đến mái ngói truyền thống của xứ sở kim chi. Ảnh: ONVIT.

Khu vực dùng bữa tuân thủ gam màu ấm gồm nâu, be, ánh kim và gỗ. Bàn ăn bố trí giữ khoảng cách riêng, được chăm chút với đồ gốm thủ công và thủy tinh, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn không quá xa hoa. Ảnh: ONVIT.

Nhà hàng tập trung vào ẩm thực Hàn Quốc đương đại, kết hợp nguyên liệu địa phương của Việt Nam trong quá trình chế biến. Hướng đến việc khai thác sản vật đặc trưng của từng vùng cùng kỹ thuật nấu ăn và dịch vụ chuyên nghiệp để tạo nên trải nghiệm ẩm thực đồng bộ. Hiện nhà hàng phục vụ set ăn trưa và tối, dao động từ 4-7 món/set. Mỗi mùa đều có một món ăn đại diện theo tinh thần, sử dụng nguyên liệu cao cấp như vịt xạ hương, bào ngư, gan ngỗng, tôm hùm... Ảnh: ONVIT.

Trong thực đơn mùa hè mới nhất mang đến món thịt nướng nổi tiếng Bulgogi Bite nhẹ nhàng cho phần khai vị. Thịt bò Hanwoo - giống bò "quốc bảo ẩm thực" được bảo tồn hàng trăm năm của Hàn Quốc - được tẩm ướp cùng xốt thịt nướng đậm đà, kết hợp với nấm bụng dê và nấm mỡ, gói gọn trong lớp taco nấm hương giòn nhẹ. Theo nhà hàng, đây là phiên bản thịt nướng tinh gọn, nhưng mang chiều sâu vị giác, dẫn dắt thực khách bước vào thế giới ẩm thực Hàn Quốc. Ảnh: ONVIT.

Nhà hàng còn lại được trao một sao Michelin năm nay là Upstairs trên đường Nguyễn Bá Huân (phường An Khánh, TP.HCM ), cũng là lần đầu nhà hàng góp mặt trong Michelin Guide. Tại đây, bếp trưởng Hiệp Trương giới thiệu những thực đơn tasting Việt Nam hiện đại, chế biến dựa trên mong muốn phác hoạ bức tranh về nét đẹp văn hóa phong phú tại Huế - miền Trung của Việt Nam. Mỗi món ăn hiện diện trong thực đơn đều được nghiên cứu từ đam mê và sự tò mò với nghệ thuật nấu ăn khi bếp trưởng còn trẻ. Ảnh: Upstairs Tasting Room.

Không gian nhà hàng gồm 10 bàn chính nằm phía trên một wine bar, nổi bật với gian bếp bán mở và một bàn đơn có hướng nhìn trực diện vào căn bếp để quan sát các đầu bếp nấu nướng. Ánh sáng được giảm tối đa để thực khách hoàn toàn tập trung vào món ăn. Ngoài khu vực chính, nhà hàng còn thiết kế 3 phòng ăn riêng tư cho dùng bữa thân mật và kho rượu vang bày trí tại lối ra. Ảnh: Upstairs Tasting Room.

Mỗi món ăn tại nhà hàng tôn vinh di sản truyền thống và nghệ thuật đương đại, biến trải nghiệm của thực khách thành một cuộc phiêu lưu văn hóa không ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào. Song hành cùng hương vị truyền thống là kỹ thuật chế biến hiện đại. Nhà hàng phục vụ duy nhất thực đơn trưa với giá 1,9 triệu đồng/người, gồm các món từ bò Wagyu, hến, vẹm, vịt, sò, mực kết hợp lá é, rau rừng, húng cây, trái vả... Ảnh: Upstairs Tasting Room.

Theo giới thiệu từ nhà hàng, tôm hùm sa tế mang đến sắc thái ấm áp và đậm đà cho thực khách đến nhà hàng lần đầu. Tôm hùm được nướng than, làm bật mùi khói, ăn kèm củ hồi nấu chậm, salad củ hồi. Phần sốt được nấu từ đầu tôm, kết hợp sa tế cà chua và sử dụng mỡ bò thay cho dầu, tạo vị béo thơm sâu lắng. Món đặc trưng kế tiếp là cháo nấm với foam cháo nấu theo cách truyền thống, ăn cùng hàu chần và những lát nấm truffle thượng hạng. Ảnh: Upstairs Tasting Room.

Tại lễ trao giải, bếp trưởng Hiệp Trương gửi lời cảm ơn đến thực khách và đội ngũ đã đồng hành cùng nhà hàng từ những ngày đầu hoạt động. Ảnh: Upstairs Tasting Room.

Sao Michelin thuộc hệ thống phân loại, xếp hạng nhà hàng cao nhất của Michelin Guide. Trong đó:

Nhà hàng một sao phải "có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức".

phải "có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức". Hai sao là nhà hàng "có chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để khách đi chệch lịch trình tới thưởng thức".

là nhà hàng "có chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để khách đi chệch lịch trình tới thưởng thức". Cuối cùng, ba sao là nhà hàng "có chất lượng món ăn tuyệt hảo, xứng đáng là điểm dừng chân của một hành trình đặc biệt".

11 cái tên đạt một sao Michelin 2026 bao gồm: 5 cơ sở ở TP.HCM (Upstairs , Ănăn Saigon, Akuna, Long Triều, CieL Dining và CoCo Dining), 4 cơ sở ở Hà Nội (ONVIT, GIA, Hibana by Koki và Tầm Vị) và một ở Đà Nẵng là La Maison 1888.

Danh sách Michelin Guide 2026 tại Việt Nam có tổng cộng 193 cơ sở ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Bên cạnh các hạng mục quen thuộc, Michelin năm nay lần đầu giới thiệu tại Việt Nam giải thưởng "Opening of the Year Award" (Màn ra mắt của năm) cho nhà hàng NÔM ở TP.HCM.