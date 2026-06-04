Hoàn thành phục chế ngai vàng triều Nguyễn sau một năm sự cố phá hoại

Sau hơn một năm kể từ vụ phá hoại, bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn đã được phục chế hoàn chỉnh. Hiện vật được đưa trở lại vị trí trưng bày trong Đại nội Huế từ ngày 4/6.

Ngai vàng triều Nguyễn được đặt tại điện Thái Hòa (Đại nội Huế) trước khi bị đập gãy.

Ngày 4/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết các đơn vị chuyên môn đã hoàn thành phục chế và dự kiến đưa bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn trở lại điện Thái Hòa vào ngày 4/6. Công tác phục chế được thực hiện từ ngày 22/4-4/5 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, dưới sự giám sát của Hội đồng chuyên môn do UBND TP. Huế thành lập.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, quá trình phục chế được thực hiện theo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, tận dụng toàn bộ các mảnh vỡ còn lại và hạn chế sự can thiệp vào hiện vật.

Các chuyên gia đã làm sạch bề mặt, xử lý mối mọt, nấm mốc, gắn kết 14 mảnh vỡ của tay ngai, phục hồi phần mộng nối và xử lý các vị trí khuyết thiếu bằng vật liệu tương thích với chất liệu nguyên bản.

Trong giai đoạn hoàn thiện, nhóm chuyên gia sử dụng sơn ta và vàng thật theo kỹ thuật truyền thống, đồng thời phủ một lớp bảo vệ mỏng nhằm tăng độ bền nhưng không làm thay đổi giá trị thẩm mỹ của hiện vật. Toàn bộ quá trình được quay phim, chụp ảnh và lập hồ sơ lưu trữ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu lâu dài.

Sau phục chế, phần tay ngai bị hư hỏng đã được khôi phục, bảo đảm đúng hình dáng, màu sắc và kích thước nguyên bản theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia. Hội đồng chuyên môn đánh giá việc phục chế không làm phát sinh hoa văn hay chi tiết mới, đồng thời không làm sai lệch các yếu tố gốc của hiện vật.

Một số bộ phận của ngai vàng bị hư hại hồi tháng 5/2025.

Trước đó, tháng 5/2025, Hồ Văn Phương Tâm (43 tuổi, trú phường Phú Xuân, TP. Huế) lẻn vào khu vực trưng bày tại điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế. Người này có biểu hiện kích động, leo lên ngai vàng, ngồi xếp chân, la hét và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của hiện vật.

Sau khi rời khỏi khu vực trưng bày, đối tượng bị lực lượng bảo vệ khống chế. Nhiều người sau đó tiếp tục hỗ trợ đưa Tâm ra ngoài. Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Sau vụ việc, ngai vàng được đưa vào kho bảo quản để phục vụ công tác đánh giá và phục chế. Trong thời gian này, một bản sao của ngai vàng được chế tác cách đây 3 năm được đưa vào điện Thái Hòa để phục vụ khách tham quan.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng lắp đặt hệ thống kính cường lực tại khu vực trung tâm điện Thái Hòa, ngăn cách hoàn toàn gian giữa - nơi đặt ngai vàng - với hai bên. Hiện du khách chỉ có thể tham quan từ lối đi hai bên và phía sau, quan sát hiện vật từ khoảng cách xa thay vì tiếp cận trực tiếp như trước.

Ngai vàng triều Nguyễn là hiện vật gốc được chế tác dưới thời vua Gia Long và đặt tại điện Thái Hòa. Đây là chứng nhân lịch sử gắn với 13 đời vua triều Nguyễn trong suốt 143 năm tồn tại của triều đại. Tháng 1/2016, hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.

Hệ thống kính cường lực bảo vệ ngai vàng triều Nguyễn bên trong điện Thái Hòa, Đại nội Huế, ngày 18/7/2025.