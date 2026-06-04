Vì sao chăn khách sạn nhét chặt dưới đệm?

Nhiều du khách từng trải qua cảm giác vừa ngả lưng xuống giường khách sạn đã phải loay hoay kéo chăn, nới ga vì mọi thứ được nhét quá chặt dưới đệm.

Bên trong một phòng khách sạn tiêu chuẩn, ga giường và chăn thường được nhét chặt dưới nệm. Ảnh: Phát Hồ/Pexels.

Sau một hành trình dài, không ít du khách thích cảm giác nằm trên chiếc giường khách sạn được dọn phẳng phiu, chăn ga trải thẳng không một nếp nhăn. Tuy nhiên, nhiều du khách từng thắc mắc vì sao chăn ga thường được nhét chặt dưới đệm đến mức phải dùng sức mới kéo ra được, khiến họ phải mất vài phút "giải thoát" đôi chân mới có thể chui vào nằm thoải mái.

Theo các chuyên gia trong ngành lưu trú và các chuyên gia được Reader's Digest phỏng vấn, cách dọn giường này thực chất là kết quả của những tiêu chuẩn vệ sinh và vận hành được duy trì nhiều năm nhằm mang lại nhiều lợi ích cụ thể, thay vì cố tình gây khó dễ cho người lưu trú.

Xét về nguồn gốc, cách dọn giường này có lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ và ban đầu hoàn toàn không liên quan đến ngành khách sạn. Kiểu gấp ga giường chặt, thường được gọi là "hospital corners" (góc gấp kiểu bệnh viện), xuất hiện từ thế kỷ XIX tại các cơ sở y tế. Khi đó, ga trải giường dạng chun chưa ra đời. Để đảm bảo vệ sinh, tránh ga bị xô lệch hoặc vướng vào thiết bị y tế, nhân viên bệnh viện phải gấp và cố định ga thật chặt dưới đệm.

Không lâu sau, quân đội cũng áp dụng phương pháp tương tự. Những chiếc giường trong doanh trại được yêu cầu phải căng phẳng tuyệt đối, vừa thể hiện tính kỷ luật, vừa là cách kiểm tra khả năng tuân thủ mệnh lệnh của binh sĩ.

Giường khách sạn "hoàn hảo" với chăn trắng, ga trắng và cách dọn giường chỉn chu. Ảnh minh họa: Claudia Schmalz/Pexels.

Đến giai đoạn bùng nổ ngành khách sạn sau Thế chiến II, đặc biệt trong năm 1960, các chuỗi khách sạn lớn bắt đầu xây dựng bộ tiêu chuẩn vệ sinh và dịch vụ thống nhất. Theo nhà nghiên cứu ngành khách sạn Alec Dalton, việc áp dụng kiểu gấp ga "hospital corners" giúp các khách sạn tạo cảm giác sạch sẽ, ngăn nắp và chuyên nghiệp. Một chiếc giường được kéo phẳng, không nhăn nhúm trở thành biểu tượng của chất lượng dịch vụ.

Tiêu chuẩn này tiếp tục được củng cố vào cuối thập niên 90 khi các khách sạn cao cấp đẩy mạnh hình ảnh "giường ngủ hoàn hảo", với chăn trắng, ga trắng và cách dọn giường chỉn chu.

Lý giải sâu hơn về nghiệp vụ, các chuyên gia cho biết việc nhét chặt ga và chăn dưới đệm mang lại rất nhiều lợi ích về cả mặt thẩm mỹ lẫn vận hành. Trước hết, chăn ga được kéo căng và cố định chắc chắn giúp chiếc giường luôn phẳng phiu, không xuất hiện nếp nhăn hay xô lệch. Đây là tiêu chuẩn phổ biến trong ngành khách sạn nhằm tạo ấn tượng về sự sạch sẽ, cao cấp và sang trọng ngay từ khi khách bước vào phòng, thay vì một chiếc giường có chăn ga phủ lỏng lẻo.

Ngoài ra, việc nhét chặt ga còn giúp hạn chế nếp nhăn và các khoảng trống có thể giữ bụi bẩn, đảm bảo vệ sinh tối đa cho căn phòng cũng như tạo cảm giác đồng nhất trong tiêu chuẩn dịch vụ.

Một số du khách cảm giác như "bị bó chặt" trong chăn khách sạn. Ảnh minh họa: Andrea Piacquadio/Pexels.

Bên cạnh yếu tố hình thức, kỹ thuật này còn giúp tối ưu hóa quá trình sử dụng cho cả khách hàng lẫn đơn vị lưu trú. Theo các đơn vị cung cấp đồ vải khách sạn, ga giường được cố định tốt sẽ ít bị nhăn, không cuộn thành cục hoặc bung khỏi đệm sau một đêm sử dụng, từ đó hạn chế tình trạng chăn bị xô dịch trong lúc ngủ.

Dù mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý, cảm giác "bị bó chặt" tạo ra những phản ứng trái chiều từ phía khách lưu trú. Một số du khách tỏ ra thích thú với cảm giác này vì họ thấy nó tương tự như việc đắp một chiếc chăn trọng lực (weighted blanket), mang lại cảm giác được ôm chặt, an toàn và dễ thư giãn hơn sau chuyến đi dài.

Ngược lại, giường khách sạn được bọc kín vẫn là điều phiền toái đầu tiên du khách phải xử lý ngay sau khi nhận phòng. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều người ví cảm giác chui vào chiếc giường khách sạn mới dọn như đang được "gói trong xác ướp". Với họ, "nghi thức" đầu tiên sau khi nhận phòng là kéo tung phần chăn bị nhét dưới đệm để giải phóng đôi chân trước khi đi ngủ.