'Biển người' đổ ra biển Đồ Sơn giải nhiệt

Ghi nhận của phóng viên, tại bãi tắm tự nhiên khu 2 Đồ Sơn luôn trong tình trạng đông nghịt người dân xuống tắm biển ngày cuối tuần.

Anh Nguyễn Hậu (40 tuổi, ở Lê Chân) cho biết, tuần qua Hải Phòng là một trong những địa phương được ghi nhận nắng nóng kỷ lục dài ngày. Ở trung tâm thành phố không khí ngột ngạt, oi bức từ sáng sớm đến tối. Nhân dịp các con nhỏ vừa kết thúc năm học, anh đưa cả gia đình xuống biển Đồ Sơn vui chơi, tắm biển giải nhiệt.

Đồ Sơn có nhiều bãi tắm rộng, đủ sức phục vụ lượng lớn du khách vào mùa cao điểm. Chỉ cách trung tâm Hải Phòng khoảng 20 km, nơi đây là lựa chọn thuận tiện cho các gia đình muốn tắm biển, thư giãn và vui chơi cuối tuần mà không tốn nhiều chi phí.

Chị Huế (ở quận Hải An) cho biết cứ cuối tuần chị cùng chồng đưa con nhỏ xuống bãi cát trắng dài ở Đồ Sơn. Ở đây, bãi tắm thoai thoải, trẻ nhỏ vừa được thỏa sức nghịch cát, chơi trò chơi trải nghiệm rồi tắm mát, vừa hạn chế sử dụng điện thoại, xem ti vi dịp hè.

Những năm gần đây, nhiều bãi tắm, khu du lịch ở Đồ Sơn được đầu tư, nâng cấp thu hút nhiều du khách ngoại tỉnh và khách nước ngoài.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, UBND phường Đồ Sơn duy trì các tổ thường trực đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ ở các bãi tắm do địa phương quản lý. Lực lượng liên ngành thường xuyên ứng trực, phát loa hướng dẫn, cảnh báo và sẵn sàng các phương án khi cần thiết.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

