Khách Mỹ kể trải nghiệm ôm đá cây bơi giữa nắng nóng Hội An

Du khách Mỹ bày tỏ thích thú khi cùng nhiều du khách quốc tế ôm những tảng đá cây trong hồ bơi khách sạn ở Hội An để giải nhiệt giữa nắng nóng kỷ lục.

Nhân viên thả đá cây giải nhiệt xuống hồ bơi ở khách sạn Hội An, trưa 26/5. Ảnh: Cắt từ video.

Trưa 26/5, Sydney, quốc tịch Mỹ, ôm tảng đá cây trong hồ bơi để giải nhiệt giữa đợt nắng nóng ở Hội An (TP. Đà Nẵng). Video ghi lại khoảnh khắc này thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem trên tài khoản TikTok của nữ du khách. Sydney cho biết cô ở hồ bơi từ khoảng 11h-14h. Trong khoảng thời gian này, nhân viên khách sạn thả nhiều tảng đá cây xuống nước để du khách có thể "ôm một tảng đá lớn cho đến khi tan hết".

"Tôi chủ yếu nằm tắm nắng nhưng phải xuống nước vài lần vì thời tiết quá nóng, đặc biệt là sau khi khách sạn thả đá vào hồ bơi. Đó là một trải nghiệm rất thú vị", cô nói với Tri Thức - Znews.

Đây là lần đầu Sydney thử cách giải nhiệt này, giúp chuyến du lịch Việt Nam trở nên đáng nhớ hơn. Nữ du khách cũng nhận xét các khách sạn nên duy trì hoạt động này thường xuyên vào những ngày thời tiết oi bức. Dù Hội An nói riêng và miền Trung nói chung đang trải qua nắng nóng kỷ lục, điều này không ảnh hưởng nhiều tới hành trình của Sydney.

"Tôi thích thời tiết nóng", cô nói. Ban ngày, Sydney dành thời gian ở hồ bơi, sau đó tiếp tục đi tham quan hoặc khám phá các nhà hàng mới.

Sydney chụp ảnh cùng người dân tại Hà Giang, nay là Tuyên Quang, trên hành trình "Hà Giang Loop" (vòng lặp Hà Giang).

Sydney đến Việt Nam từ đầu tháng 5 và đang trong hành trình xuyên Việt. Cô đã ghé phố cà phê đường tàu Hà Nội, phượt Hà Giang, đến vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), đi xe đạp ở Tuyệt Tình Cốc (Ninh Bình), ăn phở và trải nghiệm làm "duck leader" (thủ lĩnh vịt) tại Quảng Trị.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện khách sạn ở Hội An cho biết đơn vị thả đá cây xuống hồ bơi vào các đợt nắng nóng cao điểm để giảm nhiệt độ nước. Hoạt động này diễn ra trong khung giờ từ 12h-14h hàng ngày, thời điểm nhiệt độ ngoài trời tăng mạnh.

Sydney làm "thủ lĩnh vịt" tại Quảng Bình, nay là Quảng Trị.

Theo đại diện khách sạn, vào những ngày nắng gắt, nước tại hồ bơi ngoài trời có thể nóng lên nhanh chóng, ảnh hưởng tới trải nghiệm thư giãn của khách lưu trú.

"Ban đầu, đây chỉ là cách xử lý nội bộ để khách cảm thấy dễ chịu hơn khi bơi vào buổi trưa. Tuy nhiên, nhiều khách hàng, đặc biệt là khách nước ngoài, tỏ ra rất hào hứng nên chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì", đại diện khách sạn nói.

Từ ngày 22-27/5, miền Bắc và miền Trung trải qua đợt nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hàng loạt trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất lịch sử. Đỉnh điểm từ ngày 24/5, Hà Nội cùng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trung du và từ Thanh Hóa đến Huế ghi nhận nhiệt độ 38-40 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C.

