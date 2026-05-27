Đi đâu thoát 'chảo lửa' Hà Nội?

Ba Vì, Tam Đảo, Đại Lải hay Pù Luông là những điểm có thể giúp du khách rời Hà Nội để "hạ nhiệt" cuối tuần, tùy quỹ thời gian và nhu cầu nghỉ dưỡng.

Đợt nắng nóng cao điểm những ngày cuối tháng 5 như biến Hà Nội thành "chảo lửa". Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất tại khu vực nội thành liên tục dao động quanh ngưỡng 36-38 độ C, có thời điểm nhiệt độ cảm nhận ngoài trời cao hơn do hiệu ứng bê tông và mật độ xây dựng dày đặc.

Khi cái nóng oi bức kéo dài, nhiều người chọn rời phố vài chục đến hơn trăm km để tìm bóng rừng, mặt nước và không khí dịu hơn. Tri Thức - Znews gợi ý những điểm đến được nhiều du khách cân nhắc để “hạ nhiệt".

Vườn quốc gia Ba Vì

Địa chỉ: xã Ba Vì, Hà Nội.

xã Ba Vì, Hà Nội. Cách trung tâm Hà Nội: Khoảng 55-60 km.

Vườn quốc gia Ba Vì là lựa chọn dễ đi nhất với người muốn rời Hà Nội trong ngày. Từ trung tâm thành phố, du khách mất khoảng 1,5-2 giờ di chuyển bằng ôtô hoặc xe máy, tùy điểm xuất phát và tình trạng giao thông.

Điểm đáng giá nhất ở Ba Vì là không gian rừng. Càng đi sâu vào khu vực lõi vườn quốc gia, không khí càng dịu hơn so với nội đô. Những cung đường lên núi phủ bóng cây, nhà thờ cổ, vườn xương rồng, đền Thượng, đền Bác Hồ tạo thành tuyến tham quan vừa đủ cho một chuyến ngắn. Đây không phải nơi “lạnh” như Tam Đảo, nhưng cảm giác thoát khỏi mặt đường bê tông và không gian bí bách của thành phố khá rõ.

Với nhóm gia đình, Ba Vì phù hợp để picnic nhẹ, chụp ảnh, đi bộ trong rừng hoặc cho trẻ nhỏ tiếp xúc thiên nhiên. Nhóm trẻ có thể kết hợp cắm trại ở các khu dịch vụ gần vườn quốc gia.

Giá vé tham quan vườn quốc gia Ba Vì được nhiều đơn vị du lịch cập nhật khoảng 60.000 đồng/người lớn, học sinh, sinh viên thấp hơn, phí gửi xe tính riêng.

Lưu ý, cuối tuần khá đông, một số điểm dừng lộ thiên vẫn nắng gắt vào giữa trưa.

Tam Đảo

Địa chỉ: xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Cách Hà Nội: Khoảng 70-80 km.

Nếu cần một nơi mát rõ rệt hơn Hà Nội, Tam Đảo là lựa chọn nổi bật. Thị trấn nằm trên dãy núi Tam Đảo, có độ cao và sương mù đặc trưng nên sáng sớm và chiều tối thường dễ chịu hơn nhiều so với nội đô.

Tam Đảo phù hợp với kiểu nghỉ ngắn cuối tuần. Du khách có thể dạo quảng trường trung tâm, ghé nhà thờ đá, thác Bạc, cầu Mây, các quán cà phê view núi hoặc chọn resort có bể bơi. Điểm mạnh của Tam Đảo là dịch vụ khá phát triển: lưu trú, ăn uống, xe đưa đón, quán cà phê, điểm check-in đều nhiều.

Có một số mô hình glamping, camping gần khu vực Tam Đảo, nhưng không phổ biến bằng nghỉ homestay/khách sạn. Muốn lội suối, cắm trại, du khách có thể ghé thác Bạc, nhưng không nên coi đây là điểm tắm suối chính.

Đây cũng là điểm dễ quá tải vào cuối tuần, đặc biệt khi Hà Nội bước vào đợt nóng. Giá phòng có thể tăng vào thứ bảy, ngày lễ; đường lên thị trấn nhiều khúc cua, cần lưu ý nếu tự lái.

Hồ Đại Lải

Địa chỉ: Phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cách Hà Nội: Khoảng 45-50 km.

Đại Lải không phải điểm mát theo kiểu vùng núi cao, nhưng lại có lợi thế rất lớn: gần Hà Nội và dễ di chuyển. Với quỹ thời gian một ngày, du khách có thể xuất phát buổi sáng, ăn trưa ven hồ, nghỉ ngơi, chèo SUP hoặc về trong chiều muộn.

Không gian hồ rộng giúp nơi này bớt ngột ngạt hơn nội đô. Các resort, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng quanh hồ phù hợp với nhóm gia đình hoặc người không muốn di chuyển quá xa. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, Đại Lải thuận tiện hơn các điểm núi vì đường dễ đi, dịch vụ đầy đủ.

Nhược điểm là vào giữa trưa nắng gắt, khu vực ven hồ vẫn khá nóng nếu không có bóng cây hoặc không gian trong nhà. Vì vậy, Đại Lải hợp nhất với lịch trình nghỉ dưỡng, bơi, ăn uống, chèo thuyền hoặc ngồi trong khuôn viên resort, thay vì đi bộ ngoài trời quá lâu.

Thiên Sơn - Suối Ngà

Địa chỉ: xã Ba Vì, Hà Nội.

xã Ba Vì, Hà Nội. Cách Hà Nội: Khoảng 60 km.

Thiên Sơn - Suối Ngà là điểm “trốn nóng” đúng nghĩa hơn nhiều nơi quanh Hà Nội vì có nước. Khu du lịch nằm giữa không gian núi rừng Ba Vì, chia thành các khu Hạ Sơn, Trung Sơn, Ngoạn Sơn, với suối, thác, hồ và bể bơi.

Vào mùa hè, lợi thế lớn nhất của nơi này là du khách có thể ngâm chân, chơi nước, nghỉ trưa trong nhà sàn hoặc ngồi dưới bóng cây. So với Vườn quốc gia Ba Vì, Thiên Sơn - Suối Ngà có tính giải trí gia đình rõ hơn, đặc biệt phù hợp nhóm có trẻ nhỏ.

Giá vé tham khảo thường khoảng 150.000 đồng/người lớn ngày thường, 200.000 đồng/người lớn cuối tuần/lễ; một số combo gồm vé, bể bơi, ăn trưa và chỗ nghỉ trưa có thể cao hơn. Dịch vụ thuê nhà sàn, ăn uống, nghỉ qua đêm cũng có nhiều mức giá tùy nhu cầu.

Tuy nhiên, cao điểm hè sẽ đông vào cuối tuần. Du khách cần lưu ý, đá suối trơn, cẩn thận khi đi cùng trẻ nhỏ.

Hồ Hàm Lợn

Địa chỉ: Xã Hàm Liêm, Hà Nội.

Xã Hàm Liêm, Hà Nội. Cách Hà Nội: Khoảng 40 km.

Hồ Hàm Lợn là lựa chọn gần nhất trong danh sách, phù hợp với những chuyến đi ngắn, ít chuẩn bị. Chỉ cần rời trung tâm khoảng một giờ, du khách đã có thể đến khu vực hồ, dựng lều, nướng BBQ hoặc nghỉ ngơi dưới tán cây.

Điểm này không mát rõ như Tam Đảo, cũng không nhiều dịch vụ như Đại Lải, nhưng lại hợp với nhóm trẻ thích cắm trại, chụp ảnh, ngồi ven hồ, tránh không gian bê tông của thành phố. Nếu đi chiều tối hoặc qua đêm, cảm giác dễ chịu hơn so với ban ngày.

Nhược điểm của Hàm Lợn là dịch vụ còn đơn giản, chất lượng phụ thuộc từng khu cắm trại. Ngày nắng gắt, nếu dựng lều ở bãi trống, du khách vẫn dễ mệt. Nên chọn điểm có bóng cây, gần hồ, có nhà vệ sinh và dịch vụ thuê lều rõ ràng.

Pù Luông

Địa chỉ: Xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Cách Hà Nội: Khoảng 170-180 km, mất khoảng 4-5 giờ đi ôtô tùy cung đường.

Pù Luông xa hơn các điểm còn lại, nhưng đổi lại mang cảm giác “rời hẳn thành phố” rõ nhất. Không gian ở đây là thung lũng, núi đá vôi, ruộng bậc thang, bản làng người Thái và những con suối nhỏ len qua rừng.

Nếu Ba Vì và Đại Lải phù hợp đi trong ngày, Pù Luông nên dành cho chuyến 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Du khách có thể nghỉ tại Bản Đôn, Kho Mường, Bản Hiêu, đi bộ giữa ruộng bậc thang, ghé Thác Hiêu, ngâm chân ở suối hoặc ngồi trong bungalow nhìn ra thung lũng.

Thác Hiêu là điểm đáng chú ý nếu bài viết nhấn vào yếu tố “mát”. Khu vực này nằm sâu trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, có nước chảy, rừng và bản làng xung quanh. Đây là trải nghiệm khác hẳn các điểm nghỉ dưỡng ven hồ gần Hà Nội.

Về chi phí, Pù Luông có nhiều homestay, bungalow và resort. Homestay bình dân thường hợp nhóm trẻ, còn resort sinh thái phù hợp gia đình hoặc cặp đôi muốn nghỉ dưỡng. Giá thay đổi mạnh theo mùa, vị trí và hạng phòng.