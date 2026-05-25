Khách Tây 'như bước vào cái lò' ngày Hà Nội nóng nhất cả nước

Trong ngày Hà Nội nắng nóng nhất cả nước, nhiều du khách nước ngoài vẫn đội nắng dạo phố và mua sắm, dù không ít người thừa nhận "khó thở" vì cái nóng oi bức.

Du khách Mỹ Jess chọn mua quần áo tại chợ địa phương ở Hà Nội lúc 11h ngày 24/5 khi nhiệt độ bên ngoài có thể lên tới 39 độ C. Ảnh: Trần Hiền.

Tại một khu chợ ở phường Kim Liên (Hà Nội) trưa cuối tuần 24/5, Jess, 43 tuổi, diện trang phục đơn giản với áo sát tay và quần đùi, liên tục dùng quạt tay và tìm bóng râm mỗi khi dừng lại dưới cái nắng gay gắt.

Gương mặt đỏ bừng vì nắng, nữ du khách Mỹ cho biết đã có thời gian dài du lịch Đông Nam Á nên phần nào quen với khí hậu nóng ẩm trong khu vực, dù thời tiết Hà Nội vẫn khiến cô cảm thấy "khó thở".

Jess vừa kết thúc hành trình khám phá Hà Giang, đến Hà Nội đúng 2 ngày nắng nóng nhất cả nước. "Cảm giác như bước vào một chiếc lò nóng", cô nói với Tri Thức - Znews, kể trước đó cũng từng trải qua cái nóng hầm hập tại Campuchia.

Dù vậy, nữ du khách Mỹ vẫn tỏ ra hào hứng khi khám phá các khu chợ địa phương và quan sát nhịp sống đường phố Hà Nội. Theo Jess, thời tiết khiến hành trình mệt hơn nhưng không làm giảm sự thú vị của thành phố.

Do sự cộng hưởng của hiệu ứng đô thị, nhiệt độ tại Hà Nội dao động ở ngưỡng 37-39 độ, sáng 24/5. Ảnh: Đinh Hà.

Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 24/5, các trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ), Bắc Ninh và Láng (Hà Nội) cùng ghi nhận mức nhiệt 38,8 độ C.

Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn ở độ cao 2 m, trong khi nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C. Sang ngày 25/5, nền nhiệt được dự báo tăng thêm khoảng 0,5-1 độ C.

Stefano, 32 tuổi, quốc tịch Italy, nhận xét mức nhiệt hiện tại "khá nóng nhưng vẫn là điều bình thường ở châu Á vào mùa hè". Nam du khách liên tục lau mồ hôi khi đi bộ ngoài phố và tò mò hỏi liệu đây có phải giai đoạn nóng nhất trong năm của Hà Nội hay không. Sau khi nghe người dân địa phương giải thích về mùa hè miền Bắc, Stefano bật cười và nói "vẫn còn phải làm quen thêm".

Anh từng đến Hà Nội cách đây 8 năm, bất ngờ khi thấy thành phố thay đổi nhanh chóng với nhiều tòa nhà mới, quán cà phê và dịch vụ du lịch phát triển hơn trước.

Stefano tìm mua quần jean tại một khu chợ địa phương ở Hà Nội sáng 24/5. Ảnh: Trần Hiền.

Cách đó không xa, Anya, 23 tuổi, du khách Anh, bước vội vào một cửa hàng quần áo để tìm mua áo tank top vì "không thể chịu nổi nhiệt độ ngoài trời". Cô cho biết đã chuẩn bị tinh thần cho thời tiết nóng ở Việt Nam nhưng vẫn bất ngờ khi chỉ đi bộ vài phút đã cảm thấy kiệt sức.

Marina, 28 tuổi, gần như phải thay đổi toàn bộ lịch trình tham quan vì nắng nóng ở Hà Nội. Thay vì đi bộ khám phá phố cổ vào buổi trưa như dự định, du khách Tây Ban Nha chọn ra ngoài từ sáng sớm và quay lại khách sạn nghỉ ngơi khi nhiệt độ bắt đầu tăng cao.

Cô liên tục dùng quạt cầm tay, uống nước lạnh và tìm các quán cà phê có điều hòa để "trú nóng". "Mùa hè ở Hà Nội nóng theo kiểu khác, không khí ẩm khiến cơ thể mất sức nhanh hơn", Marina nói.

Người lớn, trẻ em trùm kín khi lưu thông tại ngã tư Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân) lúc 12h40 ngày 24/5. Ảnh: Đinh Hà.

Tạp chí du lịch Lonely Planet từng khuyến cáo du khách nên khám phá Việt Nam vào mùa đông, thời điểm Hà Nội và TP.HCM có thời tiết dễ chịu hơn, độ ẩm thấp, thuận lợi cho các hoạt động tham quan ngoài trời. Từ tháng 4 và tháng 5, nền nhiệt tại Hà Nội và TP.HCM thường tăng cao, gây cảm giác oi bức kéo dài.

Melissa Matthews, Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Bắc Mỹ của công ty du lịch hạng sang Red Savannah, cho biết các chuyên gia du lịch quốc tế nghiên cứu thị trường Việt Nam đã chia Việt Nam thành ba mùa cao - trung - thấp điểm cũng như thời điểm ghé thăm nếu muốn tránh đám đông, giá rẻ và thiên nhiên vào mùa đẹp nhất.

Với những du khách muốn tham quan Hà Nội, TP.HCM và miền Trung, thời gian tốt nhất ghé thăm là mùa khô. Tháng 2, 3 là thời điểm tốt nhất để xuyên Việt; tháng 2 có thể trùng Tết Nguyên đán của người Việt nên Matthews khuyên khách nước ngoài nên chọn các điểm đến gần biển để nghỉ dưỡng và ghé thăm thành phố lớn khi hết Tết.

Nếu muốn khám phá Hà Nội hãy ghé thăm vào tháng 9-11 hoặc 3-4 vì thời tiết khô ráo. Nếu muốn trải nghiệm các bãi biển đầy nắng như Hội An, Nha Trang nên ghé tháng 4-8. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời gian đẹp nhất để khám phá Đồng bằng sông Cửu Long, Phú Quốc.

Người lao động Hà Nội ngủ trưa dưới chân cầu vượt để tránh nắng nóng. Ảnh: Đinh Hà.