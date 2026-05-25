Người Việt Nam đầu tiên chinh phục 3 đỉnh khối Everest trong 4 ngày

Bác sĩ Ngô Hải Sơn cùng người dẫn đường Nima Sherpa lập kỷ lục "Triple Crown" nhanh nhất thế giới khi chinh phục liên tiếp Everest, Lhotse và Nuptse chỉ trong 4 ngày.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn (bên phải) cùng người dẫn đường Nima Sherpa chinh phục đỉnh Nuptse ngày 24/5. Ảnh: VietSummit.

Ngày 24/5, Satori Adventures, đơn vị uy tín thế giới chuyên tổ chức các chuyến thám hiểm leo núi tại dãy Himalaya, vinh danh bác sĩ Ngô Hải Sơn sau khi anh chinh phục 3 đỉnh núi thuộc khối Everest gồm Everest (8.848 m), Lhotse (8.516 m) và Nuptse (7.861 m). Bác sĩ Sơn cùng người dẫn đường Nima Sherpa (Nepal) trở thành bộ đôi hoàn thành thử thách "Triple Crown" nhanh nhất thế giới, chỉ trong 4 ngày, từ 20-24/5.

Lúc 3h ngày 20/5, nam bác sĩ chinh phục thành công "nóc nhà thế giới" Everest. Anh nằm trong nhóm 274 người leo núi lên tới đỉnh Everest trong cùng ngày, con số cao nhất từng được ghi nhận từ phía Nepal, theo Reuters.

Từ đỉnh Everest, bác sĩ Sơn tiếp tục leo lên đỉnh Lhotse thành công vào ngày 21/5. Sau khi trở lại trại căn cứ, anh cùng Nima Sherpa tiếp tục hành trình chinh phục Nuptse và đặt chân lên đỉnh lúc 6h20 ngày 24/5.

"Triple Crown" là danh hiệu dành cho những người hoàn thành 3 đỉnh Everest, Lhotse và Nuptse trong cùng mùa leo núi. Đây được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất thế giới bởi cả ba ngọn núi đều nằm trong khu vực "Death Zone" (Vùng tử thần) của dãy Himalaya.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn chinh phục đỉnh Everest ngày 20/5. Ảnh: VietSummit.

VietSummit, công ty Việt Nam chuyên đào tạo, tổ chức thám hiểm 14 đỉnh núi cao trên 8.000 m tại Nepal, Tây Tạng và Pakistan, nhận định trong giới leo núi, việc hoàn thành Everest và Lhotse trong 24-48 giờ được xem là kỳ tích hiếm hoi. Tuy nhiên, tiếp tục chinh phục Nuptse ngay sau đó trong cùng hành trình từ trại căn cứ được đánh giá gần như "nhiệm vụ bất khả thi".

Dù thấp hơn Everest và Lhotse, Nuptse lại được giới chuyên môn đánh giá khó hơn về kỹ thuật với nhiều đoạn leo hỗn hợp giữa đá và băng dựng đứng. Sau nhiều ngày tiêu hao thể lực ở vùng tử thần, người leo núi vẫn phải duy trì sự tỉnh táo để vượt qua các vách đá hiểm trở và tận dụng những "cửa sổ thời tiết" ngắn ngủi.

"Việc đứng trên cả 3 đỉnh núi trong cùng một mùa viễn chinh đòi hỏi thể lực, khả năng thích nghi độ cao và ý chí đặc biệt bền bỉ. Thành tích mới tiếp tục nối dài dấu ấn của bác sĩ Ngô Hải Sơn trên bản đồ leo núi mạo hiểm quốc tế", đơn vị đánh giá.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn chinh phục đỉnh Lhotse ngày 21/5. Ảnh: VietSummit.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn, biệt danh Dr. Kai, 39 tuổi, hiện là bác sĩ phẫu thuật tạo hình tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Anh bắt đầu leo núi từ 11 năm trước, từng chinh phục nhiều đỉnh núi trong và ngoài nước như Kilimanjaro (Tanzania, 5.900 m), Mera Peak (Nepal, 6.500 m) trước khi bước vào hành trình chinh phục các đỉnh núi trên 8.000 m. Anh là người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh K2 cao 8.611 m tại Pakistan vào tháng 7/2024.

Nhiều năm làm việc trong môi trường áp lực cao và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối đã giúp anh rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần. Nhờ đó anh luôn giữ được sự bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ trong cuộc sống cũng như trên hành trình leo núi.

Anh Sơn là người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh K2 cao 8.611 m tại Pakistan vào tháng 7/2024. Ảnh: FBNV.

Trong quá trình chinh phục K2, anh từng gặp tai nạn khi bị tuột dây bám và rơi tự do khoảng 3 m trên vách núi. May mắn, cơ thể chỉ bị va đập và anh kịp bám lại vào dây để tiếp tục trụ vững.

Bác sĩ Sơn cho biết bản thân đối diện với ranh giới sinh tử mỗi ngày trong bệnh viện. Theo anh, nếu sợ hãi, anh đã không lựa chọn leo núi hay chinh phục K2 - một trong những đỉnh núi khó nhất thế giới. "Người ta leo lên đỉnh núi để ngắm nhìn thế giới, không phải để thế giới ngắm nhìn mình. Khung cảnh đẹp nhất chỉ xuất hiện sau hành trình khó khăn nhất", anh nói.