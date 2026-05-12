3 người chết trong 2 tuần trên Everest

Ba người thiệt mạng trên Everest trong 2 tuần qua, nâng tổng số người chết trong mùa leo núi năm nay lên 5, giữa lúc lượng người chinh phục "nóc nhà thế giới" tiếp tục tăng.

Hướng dẫn viên Sherpa vừa đi vừa cõng một nhà leo núi người Malaysia ở Everest, Nepal, năm 2023.

Một hướng dẫn viên Sherpa người Nepal đã tử nạn sau khi rơi xuống khe băng trên đỉnh Everest, đánh dấu trường hợp tử vong thứ 3 chỉ trong vòng hai tuần tại ngọn núi cao nhất thế giới, Reuters ngày 12/5 đưa tin.

Giới chức Nepal cho biết các xung đột tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và di chuyển quốc tế, song Everest vẫn tiếp tục thu hút lượng lớn người leo núi trong mùa chinh phục năm nay.

"Bất chấp xung đột ở Trung Đông gây tác động đến du lịch, trekking và đi lại, Everest vẫn hấp dẫn ngày càng nhiều người leo núi", ông Himal Gautam, quan chức thuộc Cục Du lịch Nepal, cho biết.

Theo Hiệp hội các nhà tổ chức leo núi Nepal, đội ngũ leo núi giàu kinh nghiệm đang hoàn tất việc cố định dây thừng lên đỉnh Everest và dự kiến hoàn thành vào cuối tuần này. Hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho các đoàn bắt đầu hành trình nếu thời tiết thuận lợi.

Các thành viên của một đoàn thám hiểm đang đi bộ tại thác băng Khumbu, Nepal, ngày 22/4.

Nepal hiện mở cửa hơn 400 đỉnh núi thuộc dãy Himalaya cho hoạt động leo núi, song phần lớn du khách tập trung vào khoảng hơn 20 ngọn nổi tiếng, trong đó Everest cao 8.849 m là điểm đến được quan tâm nhất.

Mùa leo núi kéo dài từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay, Nepal đã cấp 492 giấy phép leo Everest với mức phí 15.000 USD mỗi người. Con số này tăng so với 478 giấy phép được cấp năm 2023 và vượt số lượng của hai năm tiếp theo.

Trường hợp tử vong mới nhất là Phura Gyaljen Sherpa, 21 tuổi. Anh bị trượt chân trên tuyết và rơi xuống khe băng gần trại III ở độ cao khoảng 7.200 m, theo bà Nisha Thapa Rawat, quan chức du lịch Nepal.

Trước đó, một nhà leo núi Nepal khác là Bijay Ghimire Bishwakarma, 35 tuổi, tử vong trong quá trình thích nghi độ cao tại khu vực thác băng Khumbu trên Everest. Lakpa Dendi Sherpa, 51 tuổi, cũng thiệt mạng trên đường tới trại căn cứ hồi đầu tháng này.

Ngoài Everest, tuần trước còn ghi nhận hai trường hợp tử vong khác tại khu vực Himalaya. Như vậy mùa leo núi năm nay đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong tại các đỉnh Himalaya ở Nepal. Tháng trước, một khối băng khổng lồ cùng nhiều mảng băng nhỏ đã khiến việc mở tuyến đường lên đỉnh Everest bị trì hoãn gần hai tuần, khiến hàng trăm người mắc kẹt tại trại căn cứ.

