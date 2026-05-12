Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

3 người chết trong 2 tuần trên Everest

  • Thứ ba, 12/5/2026 17:11 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Ba người thiệt mạng trên Everest trong 2 tuần qua, nâng tổng số người chết trong mùa leo núi năm nay lên 5, giữa lúc lượng người chinh phục "nóc nhà thế giới" tiếp tục tăng.

Hướng dẫn viên Sherpa vừa đi vừa cõng một nhà leo núi người Malaysia ở Everest, Nepal, năm 2023.

Một hướng dẫn viên Sherpa người Nepal đã tử nạn sau khi rơi xuống khe băng trên đỉnh Everest, đánh dấu trường hợp tử vong thứ 3 chỉ trong vòng hai tuần tại ngọn núi cao nhất thế giới, Reuters ngày 12/5 đưa tin.

Giới chức Nepal cho biết các xung đột tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và di chuyển quốc tế, song Everest vẫn tiếp tục thu hút lượng lớn người leo núi trong mùa chinh phục năm nay.

"Bất chấp xung đột ở Trung Đông gây tác động đến du lịch, trekking và đi lại, Everest vẫn hấp dẫn ngày càng nhiều người leo núi", ông Himal Gautam, quan chức thuộc Cục Du lịch Nepal, cho biết.

Theo Hiệp hội các nhà tổ chức leo núi Nepal, đội ngũ leo núi giàu kinh nghiệm đang hoàn tất việc cố định dây thừng lên đỉnh Everest và dự kiến hoàn thành vào cuối tuần này. Hoạt động này sẽ tạo điều kiện cho các đoàn bắt đầu hành trình nếu thời tiết thuận lợi.

Everest anh 1

Các thành viên của một đoàn thám hiểm đang đi bộ tại thác băng Khumbu, Nepal, ngày 22/4.

Nepal hiện mở cửa hơn 400 đỉnh núi thuộc dãy Himalaya cho hoạt động leo núi, song phần lớn du khách tập trung vào khoảng hơn 20 ngọn nổi tiếng, trong đó Everest cao 8.849 m là điểm đến được quan tâm nhất.

Mùa leo núi kéo dài từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay, Nepal đã cấp 492 giấy phép leo Everest với mức phí 15.000 USD mỗi người. Con số này tăng so với 478 giấy phép được cấp năm 2023 và vượt số lượng của hai năm tiếp theo.

Trường hợp tử vong mới nhất là Phura Gyaljen Sherpa, 21 tuổi. Anh bị trượt chân trên tuyết và rơi xuống khe băng gần trại III ở độ cao khoảng 7.200 m, theo bà Nisha Thapa Rawat, quan chức du lịch Nepal.

Trước đó, một nhà leo núi Nepal khác là Bijay Ghimire Bishwakarma, 35 tuổi, tử vong trong quá trình thích nghi độ cao tại khu vực thác băng Khumbu trên Everest. Lakpa Dendi Sherpa, 51 tuổi, cũng thiệt mạng trên đường tới trại căn cứ hồi đầu tháng này.

Ngoài Everest, tuần trước còn ghi nhận hai trường hợp tử vong khác tại khu vực Himalaya. Như vậy mùa leo núi năm nay đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong tại các đỉnh Himalaya ở Nepal. Tháng trước, một khối băng khổng lồ cùng nhiều mảng băng nhỏ đã khiến việc mở tuyến đường lên đỉnh Everest bị trì hoãn gần hai tuần, khiến hàng trăm người mắc kẹt tại trại căn cứ.

Cảnh giải cứu nhà leo núi trong 'vùng tử thần' của Everest Ravichandran Tharumalingam (Malaysia) được cứu hộ khi cạn oxy trên đường chinh phục Everest, ngày 13/5/2023. Sự việc gây tranh cãi về những con người giải cứu, hỗ trợ anh.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Nỗi ám ảnh của người sống sót duy nhất từ thảm họa chết chóc Everest

Ba thập kỷ sau thảm họa Everest năm 1996 khiến 8 người thiệt mạng chỉ trong một đêm, nhà văn Jon Krakauer, người sống sót duy nhất, vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi.

46:2780 hôm qua

Chuyện gì đang xảy ra trên đỉnh Everest?

Hàng trăm nhà leo núi mắc kẹt tại trạm căn cứ khi một khối băng khổng lồ chắn lối, khiến tuyến đường chinh phục Everest chưa thể mở như thường lệ.

07:17 28/4/2026

Băng tan phơi bày những thi thể từng bị Everest 'nuốt chửng'

Dấu vết của các nhà leo núi trong quá khứ đang dần lộ ra trên Everest khi lớp băng tuyết dần tan ra, trả lại cho nhân loại những gì nó từng vùi lấp.

09:00 8/4/2026

Đan Châu

Ảnh: Reuters

Everest Everest đỉnh Everest cái chết ở Everest đỉnh núi Everest nóc nhà thế giới chinh phục núi Everest chinh phục Everest tử nạn nhà leo núi 3 người thiệt mạng tử nạn khe băng sherpa hướng dẫn viên hướng dẫn viên Sherpa Nepal du lịch Nepal

    Đọc tiếp

    Phe La len tieng hinh anh

    Phê La lên tiếng

    21 giờ trước 14:47 12/5/2026

    0

    Phê La cho biết đã khắc phục sai phạm tại cửa hàng trên phố Trần Quốc Hoàn (Hà Nội), rà soát và siết chặt quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn hệ thống.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý