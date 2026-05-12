Phê La lên tiếng

Phê La cho biết đã khắc phục sai phạm tại cửa hàng trên phố Trần Quốc Hoàn (Hà Nội), rà soát và siết chặt quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn hệ thống.

Một chi nhánh Phê La tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chiều 12/5, Phê La phản hồi thông tin về việc cửa hàng tại số 40 Trần Quốc Hoàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Theo thương hiệu này, cửa hàng bị xử phạt vì lỗi "không sử dụng găng tay và khẩu trang trong một số thời điểm thao tác tại quầy".

Đại diện chuỗi cho biết đơn vị đã tiến hành khắc phục tại cơ sở, rà soát và siết chặt quy trình kiểm soát trang phục bảo hộ trên toàn hệ thống. Thương hiệu khẳng định cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng. Phê La cũng cho biết luôn trân trọng các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dịch vụ.

Trước đó, UBND phường Nghĩa Đô công bố danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tính đến ngày 15/4. Trong đó, cửa hàng Phê La trên phố Trần Quốc Hoàn bị xử phạt 8 triệu đồng do "sử dụng nhân viên chế biến thức ăn không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay".

Ngoài Phê La, 10 cơ sở khác trên địa bàn cũng bị xử phạt từ 2-32,5 triệu đồng với nhiều lỗi vi phạm như không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản riêng cho thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín trong khu vực bếp ăn. Một số cơ sở còn vi phạm quy định về đăng ký hộ kinh doanh hoặc kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Không gian Phê La tại phố Trần Quốc Hoàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Ảnh: Fanpage đơn vị.

Trước đó, nhiều quán ăn và chuỗi trà sữa tại Hà Nội như nhà hàng Dookki, Laboong cùng nhiều nhà hàng khác cũng bị xử phạt từ 4-12 triệu đồng do để cống rãnh ứ đọng hoặc xuất hiện côn trùng trong khu vực chế biến.

Đợt kiểm tra lần này nằm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" do UBND TP. Hà Nội triển khai từ giữa tháng 4-15/5, tập trung vào các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Theo cơ quan chức năng, các lỗi vi phạm phổ biến gồm hệ thống thoát nước xuống cấp, nước thải ứ đọng, thiếu nắp đậy tại khu vực chế biến, côn trùng xâm nhập không gian nấu nướng và việc sử dụng dụng cụ bảo quản thực phẩm không đúng quy định.

Phê La ra mắt cửa hàng đầu tiên tại phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) năm 2021. Sau 5 năm hoạt động, thương hiệu mở rộng lên khoảng 100 cửa hàng trên cả nước.

Khác với nhiều chuỗi đồ uống đại trà, đơn vị lựa chọn phát triển dòng trà ô long đặc sản Đà Lạt. Chuỗi này cũng tạo dấu ấn với phong cách thiết kế cắm trại, sử dụng tông nâu trầm chủ đạo kết hợp ghế dù, bàn xếp nhằm tạo không gian thư giãn cho khách hàng.