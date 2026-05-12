Phê La, mì cay Bosan, bún bò Huế Ngự Uyển bị xử phạt

Nhiều cơ sở ăn uống tại Hà Nội, trong đó có Phê La, mì cay Bosan và bún bò Huế Ngự Uyển, bị xử phạt vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong đợt cao điểm kiểm tra.

Cửa hàng Phê La trên phố Trần Quốc Hoàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Ảnh: Fanpage đơn vị.

UBND phường Nghĩa Đô (Hà Nội) công bố danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tính đến ngày 15/4. Trong đó, cửa hàng Phê La trên phố Trần Quốc Hoàn bị xử phạt 8 triệu đồng do "sử dụng nhân viên chế biến thức ăn không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay".

Quán mì cay Bosan trên phố Tô Hiệu bị phạt 8 triệu đồng và cửa hàng bún bò Huế Ngự Uyển trên đường Nguyễn Khánh Toàn bị phạt 4 triệu đồng với cùng lỗi "sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, không đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay".

Ngoài 3 cơ sở trên, 8 cơ sở khác bị xử phạt từ 2-32,5 triệu đồng với nhiều lỗi vi phạm như: không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản riêng cho thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín trong khu vực bếp ăn. Một số cơ sở còn vi phạm quy định về đăng ký hộ kinh doanh, kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Du khách Trung Quốc phản ánh quán bún riêu ở phố cổ Hà Nội "có điều kiện vệ sinh chưa tốt" hồi tháng 3. Ảnh: Xiaohongshu.

Trước đó, nhiều quán ăn và chuỗi trà sữa nổi tiếng tại Hà Nội như nhà hàng Dookki, Laboong cùng nhiều nhà hàng khác cũng bị xử phạt từ 4-12 triệu đồng do để cống rãnh ứ đọng hoặc xuất hiện côn trùng trong khu vực chế biến.

Chiến dịch kiểm tra lần này nằm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, được UBND TP. Hà Nội triển khai từ giữa tháng 4-15/5. Đợt cao điểm tập trung vào công tác bảo đảm vệ sinh, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Theo cơ quan chức năng, các lỗi vi phạm phổ biến gồm hệ thống cống thoát nước xuống cấp, nước thải ứ đọng, thiếu nắp đậy tại khu vực chế biến, côn trùng xâm nhập không gian nấu nướng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng món ăn.

Nhiều cơ sở cũng sử dụng dụng cụ chứa rác và bảo quản thực phẩm không đúng quy định, trong khi nhân viên trực tiếp chế biến thường không đeo găng tay khi tiếp xúc với thức ăn chín.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý từ cơ sở. Trong tháng cao điểm, Hà Nội tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt ở khu công nghiệp và trường học; siết chặt quản lý dịch vụ thức ăn đường phố; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm theo hướng có trọng tâm.

Thành phố cũng tăng cường quản lý các chợ dân sinh, chợ đầu mối nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm ngay từ khâu phân phối. Các giải pháp này không chỉ triển khai trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" mà được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người dân.

Đoàn liên ngành phường Hoàn Kiếm kiểm tra quán bún riêu trên phố Hàng Lược, sáng 5/3. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Trước đó, vấn đề vệ sinh tại các cơ sở ăn uống ở Hà Nội từng thu hút sự chú ý sau vụ một quán bún riêu trên phố Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm) bị một du khách Trung Quốc phản ánh "kém vệ sinh" hồi tháng 3. Người này cho rằng điều kiện vệ sinh tại đây không đảm bảo, kèm hình ảnh khu vực bán hàng nhiều rác, sàn nhà ẩm ướt.

Đoàn liên ngành phường Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở, phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm như thức ăn không che đậy, có côn trùng trong khu vực chế biến, nhân viên không đeo găng tay và khẩu trang. Chủ quán bị lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng và yêu cầu dừng hoạt động.