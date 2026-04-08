Bà chủ chuỗi Katinat, Phê La muốn bán toàn bộ cổ phiếu Vietcap

Số cổ phiếu Vietcap trong tay bà Trương Nguyễn Thiên Kim - vợ ông Tô Hải, có giá trị khoảng 460 tỷ đồng.

Phê La phát triển nhanh sau khi được bà Thiên Kim rót vốn. Ảnh: Phê La.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải - Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vừa đăng ký bán toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI đang sở hữu trong thời gian 13/4 đến 12/5 với lý do nhu cầu cá nhân.

Nếu hoàn tất giao dịch, bà Trương Nguyễn Thiên Kim sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào.

Kết phiên 7/4, cổ phiếu VCI dừng ở mức 27.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy ước tính bà Thiên Kim sẽ thu về 460 tỷ đồng từ thương vụ này.

Chồng bà Thiên Kim - ông Tô Hải - hiện là cổ đông lớn duy nhất tại Vietcap với tỷ lệ sở hữu 15,19% vốn, tương đương hơn 129,1 triệu cổ phiếu. Chiếu theo giá hiện tại, vị lãnh đạo này đang sở hữu khối tài sản theo vốn hóa lên tới hơn 3.500 tỷ đồng .

Ông Tô Hải dù đã từ nhiệm vai trò Tổng giám đốc Vietcap từ cuối năm ngoái, tuy nhiên tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 3, vị lãnh đạo tiếp tục có tên trong danh sách HĐQT công ty chứng khoán này.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim (áo dài xanh) là sếp lớn tại nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Nhà hàng Dì Mai.

Bà Kim không chỉ là cổ đông của Vietcap mà còn nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) và CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (HoSE: BTT).

Ngoài ra, vị này còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP D1 Concepts; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Café Katinat; Chủ tịch HĐQT CTCP Phê La; thành viên Ban kiểm soát CTCP Bến xe Miền Tây.

Tại Katinat, bà Thiên Kim nắm giữ 3,2 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 84,211%. Các cổ đông khác là ông Lê Ngọc Khánh - đồng sáng lập, ông Đinh Việt Hà, cùng nắm giữ 300.000 cổ phần (7,895%).

Trong khi đó, CTCP Phê La (đơn vị quản lý, điều hành chuỗi Phê La) được thành lập cuối năm 2022, có vốn điều lệ 180 tỷ đồng . Bà Thiên Kim nắm giữ 51% vốn và đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT. Hai cổ đông còn lại là bà Nguyễn Hạnh Hoa (góp 36% vốn) và ông Nguyễn Hoàng (nắm 13% vốn).