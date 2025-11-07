Vietcap 'rút' kế hoạch lập sàn giao dịch tài sản số

Vietcap từng xem xét tham gia thành lập sàn giao dịch tài sản số, nhưng đã chủ động rút lui do yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, vượt quá khả năng của doanh nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường chiều 7/11, ông Tô Hải, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) cho biết doanh nghiệp từng được xem xét tham gia thành lập sàn giao dịch tài sản số, nhưng đã chủ động rút khỏi dự án vì yêu cầu vốn điều lệ quá lớn.

"Ban đầu, Chính phủ dự kiến chọn 4 đơn vị tham gia, trong đó có Vietcap. Tuy nhiên, sau khi xem xét, chúng tôi quyết định dừng lại vì mức vốn tối thiểu lên tới 10.000 tỷ đồng , vượt quá khả năng", ông Hải nói.

Ông Hải cho hay Vietcap từng tham gia chuẩn bị dự án từ tháng 2/2024 và dừng lại vào tháng 8, dù đã có nhiều tập đoàn và đối tác quốc tế ngỏ ý hợp tác.

Theo ông, đây là dự án "quá tầm", nhất là khi vốn điều lệ hiện tại của Vietcap là 7.226 tỷ đồng . Dù vốn chủ sở hữu trong năm tới của Vietcap dự kiến đạt khoảng 20.000 tỷ đồng , song công ty không thể dành quá nhiều nguồn lực cho một lĩnh vực còn quá mới.

Ông Hải cho rằng doanh nghiệp cần tập trung vào năng lực cốt lõi thay vì mở rộng sang mảng rủi ro cao như tài sản số.

Ông Tô Hải (người thứ ba từ trái qua) tại phiên họp chiều 7/11. Ảnh: Vietcap.

Theo quy định, để được cấp phép lập sàn giao dịch tài sản số, một trong những điều kiện là doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng . Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lý giải quy định này nhằm đảm bảo các công ty có đủ năng lực tài chính khi tham gia vận hành, thanh toán, lưu ký tài sản và xử lý rủi ro cho nhà đầu tư.

Trước đó, một số đơn vị như CAEX, VIXEX, TCEX cùng các ngân hàng và công ty chứng khoán lớn như MBBank, VPBank, SSI, HDBS từng bày tỏ ý định tham gia sân chơi này. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10, chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.

Ông Tô Hải cho biết việc có tiếp tục theo đuổi dự án trong tương lai hay không sẽ do "thế hệ lãnh đạo kế tiếp" quyết định.

Công ty đánh giá bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang thuận lợi hơn sau khi FTSE Russell thông báo nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp ngày 8/10. Diễn biến này mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Trước cơ hội đó, HĐQT Vietcap đề xuất tăng vốn điều lệ để củng cố tiềm lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Công ty dự kiến chào bán tối đa 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá không thấp hơn 18.026 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công, Vietcap sẽ thu về tối thiểu 2.298 tỷ đồng , trong đó 80% vốn bổ sung cho vay ký quỹ và 20% cho hoạt động tự doanh. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn tất.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, ngày 18/11 tới đây, ông Tô Hải sẽ chính thức không còn là Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Vietcap, theo quyết định thông qua đơn xin từ nhiệm của ông với lý do cá nhân.

Bà Tôn Minh Phương đã được bổ nhiệm giữ các chức danh thay thế ông Tô Hải. Nhiệm kỳ làm việc của bà Phương là 5 năm kể từ ngày 18/11.