Ông Tô Hải rời ghế Tổng giám đốc Chứng khoán Vietcap

Ông Tô Hải xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Chứng khoán Vietcap với lý do cá nhân. Bà Tôn Minh Phương sẽ thay thế vị trí với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Tô Hải, khi còn giữ vai trò Tổng giám gốc Vietcap. Ảnh: VCI.

CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vừa công bố quyết định thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật đối với ông Tô Hải kể từ ngày 18/11 sau khi vị lãnh đạo có đơn xin từ nhiệm.

“Vì lý do cá nhân, tôi xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của CTCP Chứng khoán Vietcap. Việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT công ty chấp thuận”, ông Tô Hải cho biết trong đơn từ nhiệm.

Đồng thời, HĐQT Chứng khoán Vietcap cũng thông qua việc bổ nhiệm bà Tôn Minh Phương giữ các chức danh thay thế ông Tô Hải. Nhiệm kỳ làm việc của bà Phương là 5 năm kể từ ngày 18/11.

Ngoài ra, Vietcap còn công bố quyết định bổ nhiệm ông Tuấn Nhan giữ chức Phó tổng giám đốc, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 18/11. Ông Tuấn Nhan hiện là Giám đốc điều hành Vietcap.

Trước đó, Phó tổng giám đốc Vietcap Đinh Quang Hoàn cũng đã có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân. Công ty chứng khoán cũng đã thông qua miễn nhiệm chức danh của ông Hoàn kể từ ngày 3/11.

Tân Tổng giám đốc Vietcap Tôn Minh Phương và Phó tổng giám đốc Tuấn Nhan. Ảnh: VCI.

Về tình hình hoạt động, báo cáo tài chính quý III/2025 của Vietcap cho thấy doanh thu hoạt động 1.443 tỷ đồng , tăng 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng gần gấp đôi lên 519 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế cũng tăng mức tương tự lên 420 tỷ đồng và đạt mức cao nhất trong 15 quý gần đây.

Luỹ kế 9 tháng năm 2025, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 3.454 tỷ đồng , tăng 28% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.086 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lợi nhuận cả năm, công ty đã hoàn thành 76% mục tiêu.