Doanh thu môi giới chứng khoán cao kỷ lục

Thị trường chứng khoán sôi động đẩy doanh thu môi giới các công ty lên mức cao nhất từ trước đến nay, với VPS và SSI chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu trong quý III/2025.

Tổng doanh thu môi giới chứng khoán toàn ngành quý III đạt gần 7.100 tỷ đồng. Ảnh: Phương Lâm.

Quý III/2025 ghi dấu giai đoạn sôi động hiếm có của thị trường chứng khoán Việt Nam khi thanh khoản khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE lên tới gần 37.000 tỷ đồng /phiên, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Sự hứng khởi lan tỏa từ dòng tiền nhà đầu tư đã nhanh chóng phản ánh vào kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán.

Mùa bội thu của các nhà môi giới

Theo thống kê, tổng doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán trong quý III đạt hơn 7.092 tỷ đồng , vượt xa tổng thu của 2 quý đầu năm và gần gấp đôi quý liền trước. So với cùng kỳ năm 2024, con số này thậm chí cao gấp 2,25 lần, cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động môi giới sau thời gian thị trường trầm lắng.

Lũy kế 9 tháng, ngành chứng khoán đã thu về hơn 13.600 tỷ đồng từ mảng môi giới, trong đó top 10 công ty dẫn đầu chiếm khoảng 70%. Cơ cấu này tương đồng với thị phần môi giới cổ phiếu đang tập trung chủ yếu trong tay nhóm đầu ngành, phản ánh mức độ tập trung hóa ngày càng rõ nét.

Trong quý gần nhất và từ đầu năm, hầu hết công ty chứng khoán đều ghi nhận doanh thu môi giới tăng mạnh so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp lớn còn chứng kiến doanh thu từ nghiệp vụ này lập kỷ lục.

10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÓ DOANH THU MÔI GIỚI CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG Nguồn: BCTC DN. Nhãn VPS SSI HSC VNDirect Vietcap MBS TCBS KIS Việt Nam Mirae Asset VPBS Doanh thu tỷ đồng 1523 921 506 387 373 369 318 209 208 185

Trong đó, top 10 công ty có doanh thu môi giới lớn nhất quý III/2025 gọi tên VPS, SSI, HSC, VNDirect, Vietcap, MBS, TCBS, KIS, Mirae Asset và VPBankS với tổng doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý, VPS trở thành công ty chứng khoán đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ghi nhận doanh thu môi giới vượt 1.500 tỷ đồng chỉ trong một quý. SSI cũng bứt phá mạnh mẽ, đạt trên 900 tỷ đồng , tiến sát ngưỡng nghìn tỷ và tạo thế song mã cùng VPS trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường môi giới.

Các công ty chứng khoán còn lại trong top 10 nhìn chung có doanh thu môi giới dưới 400 tỷ đồng , tạo khoảng cách khá rõ so với hai vị trí dẫn đầu.

Khác biệt giữa “thị phần” và “doanh thu”

Bảng xếp hạng doanh thu môi giới chứng khoán không hoàn toàn trùng khớp với thị phần giá trị giao dịch trên HoSE và HNX. Lý do đến từ chính sách “zero fee” (miễn phí giao dịch) mà nhiều công ty chứng khoán đang theo đuổi. Thông qua chính sách này, các công ty chứng khoán chấp nhận hy sinh nguồn thu môi giới để mở rộng tệp khách hàng, qua đó thúc đẩy bán chéo sản phẩm tài chính như cho vay margin hay tư vấn đầu tư.

Điển hình như TCBS, dù nắm 7,75% thị phần môi giới (đứng thứ 3 toàn ngành) nhưng doanh thu môi giới của công ty này chỉ xếp thứ 7 trong quý III - đạt 318 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, VNDirect chỉ đứng thứ 7 về thị phần nhưng lại xếp thứ 4 về doanh thu môi giới - đạt 387 tỷ đồng . Trong khi HSC giữ vị trí thứ 5 về thị phần song doanh thu chỉ kém 2 ông lớn SSI và VPS - đạt 506 tỷ đồng .

VPBankS cũng là trường hợp đặc biệt khi không lọt top 10 thị phần nhưng vẫn ghi tên trong top 10 doanh thu môi giới cao nhất quý - đạt hơn 185 tỷ đồng , tăng tới 154% so với quý liền và gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ chính sách phí cạnh tranh hợp lý và năng lực phục vụ khách hàng cá nhân, sau 3 quý, VPBankS thu về gần 310 tỷ đồng từ nghiệp vụ này.

Việc theo đuổi hay từ chối chính sách miễn phí giao dịch đang trở thành ranh giới chiến lược giữa các công ty chứng khoán.

Những công ty chọn “zero fee” thường coi đây là bước đi dài hạn, đánh đổi lợi nhuận ngắn hạn để mở rộng hệ sinh thái khách hàng. Ngược lại, nhóm công ty chứng khoán giữ mức phí truyền thống lại hướng tới duy trì chất lượng dịch vụ, tối ưu lợi nhuận và giá trị khách hàng hiện hữu.

Theo Chứng khoán DSC, các công ty chứng khoán sẽ phải cạnh tranh bằng các biện pháp cung cấp dịch vụ tốt hơn, đào tạo nhà đầu tư tự giao dịch… hướng tới các nguồn thu ngoài phí giao dịch. Trong 5 năm gần đây, lợi nhuận từ mảng margin luôn đóng góp 35-45% vào lợi nhuận gộp của các các công ty chứng khoán. Vì vậy, DSC kỳ vọng mảng này sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng lợi nhuận của nhóm chứng khoán.