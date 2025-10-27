Chứng khoán sẽ tăng giảm thế nào tuần này?

VN-Index đã trải qua tuần giao dịch đầy biến động, song các chuyên gia cho rằng đợt giảm sâu là diễn biến bình thường trong chu kỳ tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá còn "rẻ". Ảnh: Phương Lâm.

Chỉ số VN-Index vừa trải qua một tuần biến động dữ dội hiếm có trong lịch sử. Phiên đầu tuần, chỉ số lao dốc tới 95 điểm, chứng kiến hàng loạt cổ phiếu giảm sàn. Những phiên sau đó, thị trường nỗ lực hồi phục nhưng trạng thái phân hóa diễn ra rõ rệt giữa các nhóm ngành, thậm chí trong cùng một ngành.

Các mã vốn hóa lớn như VIC, LPB, FPT và FRT đóng vai trò trụ đỡ, giúp chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ 1.620 điểm và phục hồi tiệm cận mốc 1.700 điểm.

Phiên cuối tuần, VN-Index tiếp tục dao động mạnh với biên độ tới 30 điểm khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần thận trọng. Nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản vẫn chịu áp lực bán lớn.

Kết tuần, VN-Index tạm dừng tại 1.683,18 điểm, giảm 48,01 điểm, tương đương 2,8%.

Xu hướng dài hạn không thay đổi

Theo bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám Đốc Quản lý Tài sản, Khối Trong nước tại Dragon Capital - những đợt sụt giảm mạnh không phải là hiếm có trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ năm 2020 đến đầu quý IV/2025, VN-Index đã có 20 lần sụt giảm mạnh hơn 4% chỉ trong một phiên. Nhưng cũng trong giai đoạn này, thị trường đã có tới 4 năm kết thúc với mức tăng trưởng trên 12%.

Tính từ đầu năm đến ngày 22/10, dù đã có 3 phiên giảm mạnh trên 5%, VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng hơn 32%, cho thấy những biến động ngắn hạn không làm thay đổi xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Một điểm đáng chú ý là từ năm 2020 đến nay, VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực dù trải qua nhiều biến động lớn như đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Fed hay những bất ổn trên thị trường trái phiếu trong nước,...

Dẫn chia sẻ trong Investor Day ngày 9/10 vừa qua, bà Hạnh cho biết Việt Nam đang bước vào vận hội mới với lộ trình tăng trưởng riêng, Chính phủ đã và đang đẩy mạnh những chính sách kinh tế hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Khi một nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm, như đã ghi nhận ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay Trung Quốc đại lục trong quá khứ, thị trường chứng khoán thường tăng trưởng “bằng lần”, chứ không chỉ bằng phần trăm.

Mặc dù VN-Index đã vượt mốc 1.700 điểm, định giá thị trường vẫn hấp dẫn với P/E dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5-13 lần và 11 lần cho năm 2026. Định giá của Việt Nam vẫn thấp hơn so với các thị trường trong khu vực, dù có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.

Khi một nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm, thị trường chứng khoán thường tăng trưởng “bằng lần”. Ảnh: Dragon Capital.

Trong lịch sử, ở các nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP trên 10%, thị trường chứng khoán thường được định giá ở mức P/E khoảng 20-25 lần, thậm chí trên 30 lần, trong khi Việt Nam hiện mới chỉ hơn 10 lần. Nếu nhìn vào các thị trường đi trước trong khu vực như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Trung Quốc hay thậm chí thị trường Việt Nam thời gian qua, có thể thấy những đợt điều chỉnh 5-10% là điều hoàn toàn bình thường trước khi tiếp tục đi lên.

Với góc nhìn nêu trên, Dragon Capital tiếp tục duy trì quan điểm tích cực về việc đầu tư dài hạn. Đại diện quỹ này khuyến nghị nhà đầu tư kiên định nắm giữ lâu dài, hướng tới mức lợi nhuận vượt trội trong dài hạn. Đồng thời, tận dụng những đợt điều chỉnh để tích lũy thêm khi cơ hội xuất hiện.

“Hạn chế giao dịch ngắn hạn để tránh tiêu tốn thời gian, công sức mà không gia tăng hiệu quả so với nắm giữ dài hạn”, chuyên gia tại quỹ đầu tư này khuyến nghị.

Triển vọng ngắn hạn khó đoán

Dù đà hồi phục kỹ thuật vẫn được duy trì, các công ty chứng khoán đưa ra nhận định tương đối thận trọng về triển vọng ngắn hạn của thị trường.

Ở góc độ kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết các chỉ báo hiện tại cho thấy đà hồi phục của thị trường có thể tiếp diễn trong ngắn hạn. Dù vậy, chỉ số chung vẫn chưa xác nhận tạo đáy hoàn toàn, tiếp tục vận động trong biên độ với vùng hỗ trợ quanh 1.660 điểm và hướng tới mốc 1.700 điểm.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời tận dụng các nhịp tăng trong phiên để cơ cấu lại danh mục. Nhà đầu tư nên loại bỏ các cổ phiếu yếu, đã gãy xu hướng tăng và chuyển dần tỷ trọng sang các mã có dấu hiệu hồi phục rõ rệt trong các phiên cuối tuần.

VN-Index thiệt hại hơn 48 điểm trong tuần giao dịch vừa rồi. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định VN-Index vẫn đang trong quá trình dò đáy ngắn hạn. Ở giai đoạn biến động mạnh này, biên độ dao động lớn cũng đồng nghĩa rủi ro điều chỉnh gia tăng, nên nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến từng phiên để kiểm soát rủi ro.

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), trong phiên cuối tuần trước, VN-Index đã tạm chững lại sau 3 phiên hồi phục liên tiếp. Áp lực bán quay trở lại khi chỉ số tiệm cận đường trung bình 20 phiên (MA20), cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường trong ngắn hạn.

TPS cho rằng nếu lực cầu tiếp tục suy yếu, nhịp hồi phục hiện tại có thể sớm kết thúc và VN-Index sẽ quay lại trạng thái điều chỉnh. Dù vậy, vùng 1.600-1.620 điểm vẫn được xem là vùng hỗ trợ đáng tin cậy trong trường hợp chỉ số điều chỉnh trở lại.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) thì nhìn nhận vùng 1.700 điểm sẽ là ngưỡng kháng cự quan trọng của VN-Index. Nếu lực mua không đủ mạnh để bứt phá, chỉ số có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm trong các phiên sắp tới.