Cổ phiếu Vingroup vượt đỉnh, ông Vượng 'bỏ túi' 1 tỷ USD

Cổ phiếu VIC tăng hơn 5% và lập đỉnh mới hôm nay, giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng gần 1 tỷ USD, lấy lại mốc 20 tỷ USD sau cú sụt mạnh hồi đầu tuần.

Thống kê của Forbes cho biết Chủ tịch Vingroup hiện sở hữu khối tài sản hơn 20 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Bất chấp 2 phiên hồi phục gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 23/10 vẫn chưa cho thấy tín hiệu đồng thuận rõ ràng.

Dòng tiền chủ yếu dồn vào một vài cổ phiếu đầu tàu như nhóm “họ Vin” hay nhóm tiêu dùng, trong khi phần lớn cổ phiếu khác giao dịch tiêu cực và điều chỉnh mạnh. Sắc xanh vì thế mang tính hình thức hơn thực chất, khiến bảng điện tử rơi vào trạng thái quen thuộc - “xanh vỏ, đỏ lòng”.

Ngay từ đầu phiên, tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm toàn thị trường. Lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index có thời điểm bị kéo lùi hơn 8 điểm. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng xuất hiện tại các mã vốn hóa lớn, đặc biệt ở nhóm Vingroup, tiêu dùng và một phần ngân hàng, giúp chỉ số chính đảo chiều trở lại vùng tham chiếu.

Từ nửa cuối phiên sáng đến hết ngày, diễn biến thị trường duy trì trạng thái giằng co nhưng thiên về tích cực. Mặc dù nhiều cổ phiếu đầu ngành vẫn giảm giá - đặc biệt ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép - nhưng sự dẫn dắt mạnh mẽ của VIC, VHM, VPL và MWG đã đủ sức giữ VN-Index tăng điểm ổn định, với biên độ dao động trong khoảng 8-15 điểm.

Thanh khoản là điểm trừ đáng chú ý khi tiếp tục suy yếu. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 27.000 tỷ đồng , giảm hơn 20% so với phiên trước và rơi xuống mức thấp nhất từ đầu tháng. Việc dòng tiền chưa sẵn sàng mở rộng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái quan sát, thận trọng trước biến động.

Chốt phiên, VN-Index tăng 8,56 điểm (+0,5%) lên 1.687,06 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,91 điểm (-0,7%) còn 266,78 điểm và UPCoM-Index tăng 1,22 điểm (+1,1%) lên 113,42 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên mua với 399 mã tăng (24 mã tăng trần), 874 mã đứng giá và 327 mã giảm (13 mã giảm sàn), qua đó phản ánh bức tranh phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.

Riêng rổ cổ phiếu VN30 cũng cho thấy sự giằng co quyết liệt khi có 14 mã tăng, 14 mã giảm và 2 mã đi ngang. Dẫu vậy, nhóm dẫn dắt vẫn đủ sức kéo chỉ số này tăng gần 15 điểm, lên 1.945 điểm, qua đó tiếp tục đóng vai trò “trụ đỡ” cho toàn thị trường.

Cổ phiếu VIC đóng cửa với mức cao kỷ lục mới. Ảnh: TradingView.

Với biên độ tăng hơn 5%, cổ phiếu VIC trở thành ngôi sao sáng nhất của thị trường trong phiên 23/10, đóng góp riêng hơn 11 điểm tăng vào VN-Index. Sức bật mạnh mẽ từ mã chứng khoán này đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, kéo theo sự khởi sắc của một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VHM (+1,8%), LPB (+2,8%), VPL (+2%), VJC (+2,1%), GAS (+1,4%), MWG (+1,4%), HDB (+1,5%), VCB (+0,3%) và PNJ (+5,3%).

Đáng chú ý, thị giá VIC kết phiên ở 215.000 đồng/cổ phiếu, mức đóng cửa cao nhất kể từ khi niêm yết. Với mức tăng này, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup (VIC) đã vọt lên 834.000 tỷ đồng , qua đó củng cố vị thế doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam.

Đà bứt phá của cổ phiếu VIC cũng kéo theo cú nhảy vọt về giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Chỉ sau một ngày, lượng cổ phiếu mà ông Vượng nắm giữ đã giúp khối tài sản của ông tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng.

Còn theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của ông Vượng đã lấy lại mốc 20 tỷ USD , tăng gần 1 tỷ USD chỉ trong ngày 23/10. Nhờ vậy, vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện đứng thứ 119 trong danh sách tỷ phú thế giới, tiếp tục thuộc nhóm doanh nhân có tài sản tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Chỉ cách đây 3 ngày - khi VN-Index lao dốc gần 95 điểm, cổ phiếu VIC từng giảm 4,46% xuống còn 194.900 đồng/cổ phiếu, khiến giá trị tài sản của ông Vượng tụt xuống 18,3 tỷ USD . Nếu chỉ tính riêng phần cổ phiếu VIC mà vị doanh nhân trực tiếp nắm giữ, khối tài sản của ông Vượng đã “bốc hơi” hơn 3.500 tỷ đồng chỉ trong một phiên.

Hôm nay, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh với tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng . Lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm bluechip như CTG (- 263 tỷ đồng ), VHM (- 208 tỷ đồng ) và MSN (- 165 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn lại được khối ngoại gom mạnh, nổi bật là FPT với giá trị mua ròng 225 tỷ đồng , kế đến là HDB (+ 175 tỷ đồng ) và VJC (+ 114 tỷ đồng ).