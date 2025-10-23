Công ty con của Vingroup lãi lớn nhờ cho vay

VEFAC báo lãi 168 tỷ đồng trong quý III nhờ khoản lãi 387 tỷ đồng từ cho vay.

Báo cáo tài chính quý III của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (UpCOM: VEF) ghi nhận doanh thu thuần đạt 46 tỷ đồng , gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn dịch vụ cung cấp tăng mạnh trong kỳ, lên mức 105 tỷ đồng , khiến lợi nhuận gộp âm 59 tỷ đồng . Dù vậy, công ty vẫn lãi ròng 168 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân là hoạt động cho vay, đầu tư (được hạch toán trong mục doanh thu từ hoạt động tài chính) đã mang về khoản lãi khổng lồ, hơn 387 tỷ đồng , trực tiếp "cứu" lãi cho công ty.

Báo cáo tài chính quý III không thuyết minh chi tiết nguồn gốc của các khoản cho vay và đầu tư này, chỉ cho biết công ty đang cho vay 12.851 tỷ đồng , tất cả đều là các khoản cho vay ngắn hạn và hưởng lãi suất 12%/năm.

Còn thông tin trên báo cáo tài chính soát xét bán niên hồi cuối quý II thì cho thấy tại ngày 30/6, VEFAC là chủ nợ của một số công ty trong cùng hệ sinh thái Vingroup như Công ty Bảo vệ Vincom ( 580 tỷ đồng ), Công ty VinRobotics ( 1.480 tỷ đồng ). Các khoản vay này sẽ đáo hạn vào năm 2026.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của VEF đạt 44.611 tỷ đồng , gấp 9.892 lần so với mức 4,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.418 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ đạt 264 tỷ đồng .

Nguyên nhân là trong quý I, công ty ghi nhận 44.560 tỷ đồng doanh thu từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và tăng doanh thu tài chính từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

VEFAC là công ty con của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), với tỷ lệ sở hữu trực tiếp hơn 83% vốn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang là cổ đông lớn sở hữu 10% vốn của doanh nghiệp này.

Đây là chủ đầu tư loạt dự án quy mô lớn ở Hà Nội gồm Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, dự án Khu đô thị mới Đông Anh (Vinhomes Global Gate) và Vinhomes The Gallery Giảng Võ.

Tại ngày 30/9, VEFAC có tổng tài sản đạt 31.977 tỷ đồng . Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với 12.851 tỷ đồng , tương đương 40%. Công ty vay nợ khoảng 3.860 tỷ đồng và còn hơn 5.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.