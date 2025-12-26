Toàn cảnh đại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ 855.000 tỷ đồng , được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án ban đầu gồm 6 tập đoàn lớn là Đại Quang Minh, Thaco, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát và T&T Group. Tuy nhiên, MIK Group mới đây đã tuyên bố rút khỏi liên danh nhà đầu tư.

Phối cảnh tổng thể Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Quy mô đầu tư của dự án này gồm: Trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án được tổ chức triển khai thành 4 dự án thành phần độc lập. Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội.

Các tuyến giao thông được quy hoạch chạy song song và bám sát hệ thống đê hiện có. Đại lộ ven sông dài khoảng 84,12 km, gồm 44,52 km hữu ngạn và 39,6 km tả ngạn, tốc độ thiết kế 60-80 km/h. Tuyến đường kết hợp nhiều hình thức như đi bằng, cầu cạn và hầm, đóng vai trò trục giao thông chiến lược, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5 và các tuyến Vành đai 3, 4.

Khu vực ven hai bờ sông Hồng thuộc dự án hiện chủ yếu là đất trống, các cụm dân cư hiện hữu và bãi bồi được người dân dùng để sản xuất, trồng trọt.

Dự án thành phần thứ nhất của Trục đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Tuyến đại lộ chính dài gần 36 km với quy mô 4-10 làn xe, kết hợp tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29 km. Dọc tuyến bố trí 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè bờ sông dài gần 29 km.

Dự án thành phần thứ hai là Trục đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng, triển khai dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng dài 44,82 km, quy mô 8-10 làn xe; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19 km; 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004 ha cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30 km. Hình ảnh trên cao tại công trường xây dựng cầu Hồng Hà (xã Ô Diên) - điểm đầu của dự án.

Cầu Hồng Hà và hệ thống đường dẫn dài khoảng 6 km, bắc qua sông Hồng, nối liền xã Ô Diên và xã Mê Linh (TP. Hà Nội). Với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng , đây được đánh giá là một trong những cây cầu có quy mô lớn nhất trên tuyến Vành đai 4, đóng vai trò cửa ngõ kết nối phía Tây Bắc Thủ đô. Công trình khởi công từ tháng 10/2025.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực xây dựng cầu Hồng Hà đã hoàn tất. Dự án là hạng mục quan trọng thuộc tuyến Vành đai 4, có vai trò kết nối liên vùng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược của vùng Hà Nội mở rộng.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42 km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại và lâu dài.

Tại vị trí nằm giữa cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được đơn vị thi công triển khai. Cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, với tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng . Trong cơ cấu tài chính, TP Hà Nội thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, giá trị khoảng 8.190 tỷ đồng . Phần còn lại được đầu tư bằng ngân sách thành phố.

Dự án có chiều dài 4,18 km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, thuộc phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề. Cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành hai liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép với hình tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài 1.213 m, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực. Trên toàn tuyến bố trí 3 nút giao.

Dự án thành phần 4 là Khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng, phục vụ người dân ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.

Điểm cuối dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là cầu Mễ Sở nối liền giữa xã Hồng Vân (Hà Nội) và xã Mễ Sở (Hưng Yên). Cầu Mễ Sở có tổng chiều dài khoảng 2 km, mặt cắt ngang rộng 24,5 m, thiết kế 4 làn xe cơ giới. Điểm đầu của dự án giao với Quốc lộ 1A tại xã Thường Tín và điểm cuối kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại xã Văn Giang. Dự án có mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng .

Các cây cầu như Mễ Sở, Hồng Hà thuộc Vành đai 4 khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, đồng thời giảm tải cho các cầu hiện hữu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Hệ thống cầu mới cũng gắn kết chặt chẽ với các tuyến đường vành đai, cao tốc, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ.

Hiện người dân xã Hồng Vân (Hà Nội) và xã Mễ Sở (Hưng Yên) phải di chuyển bằng phà để qua sông hoặc đi thêm khoảng 30 km để qua cầu Thanh Trì (Hà Nội) do thiếu đường kết nối.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội và biểu trưng cho Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

