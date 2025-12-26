Lý do Shark Tank Việt Nam dừng sản xuất

Bà Lê Hạnh, Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam, xác nhận chương trình đã dừng sản xuất từ năm 2024 và chưa có kế hoạch trở lại.

Bà Lê Hạnh (thứ 2 từ trái sang) cùng dàn "cá mập" của chương trình Shark Tank. Ảnh: Shark Tank.

Bà Lê Hạnh, CEO Công ty TV Hub, Giám đốc sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam xác nhận chương trình đã dừng lại và chưa có kế hoạch sẽ trở lại trong tương lai.

"Chương trình đã ngừng sản xuất từ sau khi hoàn thành 100 tập phát sóng, mùa thứ 7 vào năm 2024", bà Hạnh nói.

"Khởi nghiệp là hành trình học hỏi không ngừng, vì vậy với tôi, đây là thời điểm cần thiết để nhìn lại, học hỏi và tích lũy thêm trải nghiệm cho chặng đường tiếp theo", bà Lê Hạnh nói với Báo Lao Động.

Để đi đến quyết định dừng sản xuất chương trình, nữ CEO cho biết đã cân nhắc suốt một năm. Hiện, bà chưa có kế hoạch quay trở lại sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam hoặc một chương trình khác về kinh doanh, khởi nghiệp.

Về các sự cố gần đây liên quan đến các "cá mập" nổi danh từ chương trình, bà Hạnh chia sẻ đây là yếu tố bất ngờ đáng tiếc. Từ đó, chương trình cũng bị ảnh hưởng về uy tín, song những rủi ro từ các nhân vật tham gia chương trình vẫn chưa có cách thức nào quản trị được.

Trước đó, trên trang cá nhân, bà Lê Hạnh cũng đăng tải một bài chia sẻ dài đáng chú ý mang tựa đề "Tận lực rồi thì... move on".

"Khép lại 10 năm đồng hành cùng khởi nghiệp Việt, tôi mang theo nhiều giá trị đã trao đi, nhiều tình cảm đã nhận lại - và cả những bài học đắt giá. Khép lại một chặng đường, nhưng tinh thần khởi nghiệp - tinh thần Shark Tank vẫn là một phần bản sắc không thể tách rời", bà Hạnh viết.

Format Shark Tank được TV Hub đưa về Việt Nam từ năm 2017. Qua nhiều mùa phát sóng, chương trình đã đưa hàng trăm dự án lên sóng, góp phần tạo cú hích cho nhiều startup như Luxstay, Abivin, Ecomobi, Coolmate... trong giai đoạn đầu phát triển.

Tuy nhiên, song hành với hiệu ứng tích cực, Shark Tank Việt Nam cũng đối mặt không ít tranh luận khi một số "cá mập" từng xuất hiện trên sóng sau đó vướng lùm xùm kinh doanh, tranh chấp hoặc bị cơ quan chức năng điều tra, khiến khán giả đặt câu hỏi về tính bền vững của các thương vụ và vai trò sàng lọc của nhà sản xuất chương trình.