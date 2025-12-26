Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Lý do Shark Tank Việt Nam dừng sản xuất

  • Thứ sáu, 26/12/2025 13:37 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Bà Lê Hạnh, Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam, xác nhận chương trình đã dừng sản xuất từ năm 2024 và chưa có kế hoạch trở lại.

Bà Lê Hạnh (thứ 2 từ trái sang) cùng dàn "cá mập" của chương trình Shark Tank. Ảnh: Shark Tank.

Bà Lê Hạnh, CEO Công ty TV Hub, Giám đốc sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam xác nhận chương trình đã dừng lại và chưa có kế hoạch sẽ trở lại trong tương lai.

"Chương trình đã ngừng sản xuất từ sau khi hoàn thành 100 tập phát sóng, mùa thứ 7 vào năm 2024", bà Hạnh nói.

"Khởi nghiệp là hành trình học hỏi không ngừng, vì vậy với tôi, đây là thời điểm cần thiết để nhìn lại, học hỏi và tích lũy thêm trải nghiệm cho chặng đường tiếp theo", bà Lê Hạnh nói với Báo Lao Động.

Để đi đến quyết định dừng sản xuất chương trình, nữ CEO cho biết đã cân nhắc suốt một năm. Hiện, bà chưa có kế hoạch quay trở lại sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam hoặc một chương trình khác về kinh doanh, khởi nghiệp.

Về các sự cố gần đây liên quan đến các "cá mập" nổi danh từ chương trình, bà Hạnh chia sẻ đây là yếu tố bất ngờ đáng tiếc. Từ đó, chương trình cũng bị ảnh hưởng về uy tín, song những rủi ro từ các nhân vật tham gia chương trình vẫn chưa có cách thức nào quản trị được.

Trước đó, trên trang cá nhân, bà Lê Hạnh cũng đăng tải một bài chia sẻ dài đáng chú ý mang tựa đề "Tận lực rồi thì... move on".

"Khép lại 10 năm đồng hành cùng khởi nghiệp Việt, tôi mang theo nhiều giá trị đã trao đi, nhiều tình cảm đã nhận lại - và cả những bài học đắt giá. Khép lại một chặng đường, nhưng tinh thần khởi nghiệp - tinh thần Shark Tank vẫn là một phần bản sắc không thể tách rời", bà Hạnh viết.

Format Shark Tank được TV Hub đưa về Việt Nam từ năm 2017. Qua nhiều mùa phát sóng, chương trình đã đưa hàng trăm dự án lên sóng, góp phần tạo cú hích cho nhiều startup như Luxstay, Abivin, Ecomobi, Coolmate... trong giai đoạn đầu phát triển.

Tuy nhiên, song hành với hiệu ứng tích cực, Shark Tank Việt Nam cũng đối mặt không ít tranh luận khi một số "cá mập" từng xuất hiện trên sóng sau đó vướng lùm xùm kinh doanh, tranh chấp hoặc bị cơ quan chức năng điều tra, khiến khán giả đặt câu hỏi về tính bền vững của các thương vụ và vai trò sàng lọc của nhà sản xuất chương trình.

Startup gây ồn ào liên quan Shark Hưng: Tăng vốn thần tốc sau 1 năm

Hyra Holdings - start up công nghệ liên quan Shark Hưng - gây chú ý khi tăng vốn “thần tốc” gấp hơn 14 lần, từ vài tỷ đồng lên hơn 93 tỷ đồng chỉ trong hơn 1 năm.

00:00 24/12/2025

Công ty của Shark Thủy sắp rời sàn chứng khoán

Sau nhiều năm kinh doanh lao dốc và liên tiếp vướng vi phạm, cổ phiếu IBC của Apax Holdings chuẩn bị rời UPCoM, khép lại hành trình niêm yết đầy biến động.

18:14 17/12/2025

Hé lộ cách Shark Thủy 'rút lõi' gần 7.700 tỷ của hơn 10.000 người

Kết luận điều tra cho thấy hệ sinh thái giáo dục của Shark Thủy được dựng lên để huy động vốn bằng hàng loạt thủ đoạn, qua đó chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.

11:27 18/11/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Shark Tank Shark Tank Lê Hạnh

  • Shark Tank

    Shark Tank

    Shark Tank là chương trình truyền hình thực tế của Mỹ dành cho các doanh nhân khởi nghiệp thuyết trình trước các nhà đầu tư (Shark) và thuyết phục họ đầu tư vào dự án kinh doanh của mình. Được sản xuất bởi Mark Burnett dựa theo chương trình "Dragons' Den" của Nhật Bản, Shark Tank đã thành công tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Canada, Australia, Việt Nam,...

    Bạn có biết: Shark Tank đã 2 lần giành giải thưởng Primetime Emmy Award cho hạng mục "Cấu trúc chương trình truyền hình thực tế xuất sắc nhất".

    • Nhà sản xuất: Mark Burnett
    • Phát sóng lần đầu: 09/08/2009

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý