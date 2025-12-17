Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty của Shark Thủy sắp rời sàn chứng khoán

  • Thứ tư, 17/12/2025 18:14 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sau nhiều năm kinh doanh lao dốc và liên tiếp vướng vi phạm, cổ phiếu IBC của Apax Holdings chuẩn bị rời UPCoM, khép lại hành trình niêm yết đầy biến động.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Ảnh: Apax Holdings.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã phát đi thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Apax Holdings (UPCoM: IBC).

Theo đó, toàn bộ hơn 83,1 triệu cổ phiếu IBC sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên hệ thống UPCoM vào ngày 19/12 và chính thức bị hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 22/12.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Apax Holdings bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đây là trường hợp bắt buộc phải hủy đăng ký giao dịch theo các quy định hiện hành đối với doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, vào ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức thông báo việc hủy tư cách công ty đại chúng của Apax Holdings, qua đó đặt dấu chấm hết cho khả năng tiếp tục giao dịch cổ phiếu này trên thị trường tập trung.

Apax Holdings từng là cái tên gây chú ý khi đưa cổ phiếu lên sàn vào năm 2017 với mức giá trên 20.000 đồng/cổ phiếu. Apax Holdings là doanh nghiệp đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia... Đây là công ty duy nhất trong hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, quỹ đạo đi xuống của IBC diễn ra nhanh kể từ năm 2022. Trong giai đoạn này, cổ phiếu IBC ghi nhận chuỗi 25 phiên giảm sàn liên tiếp, chủ yếu do áp lực bán giải chấp.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu gắn liền với những lùm xùm xoay quanh hoạt động huy động vốn của ông Nguyễn Ngọc Thủy. Ông Thủy sau đó bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính lên tới 7.600 tỷ đồng.

Từ vùng giá quanh 20.000 đồng/cổ phiếu, thị giá IBC đã rơi thẳng xuống dưới 1.700 đồng/cổ phiếu, tương đương “bốc hơi” gần như toàn bộ giá trị đối với cổ đông nắm giữ dài hạn.

Không chỉ mất giá nghiêm trọng, cổ phiếu này còn buộc phải rời sàn HoSE để chuyển xuống giao dịch tại UPCoM. Tuy nhiên, ngay cả tại thị trường này, IBC vẫn không thể duy trì trạng thái giao dịch bình thường khi liên tục bị đình chỉ do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Chuyện gì đã xảy ra với cổ phiếu Hóa chất Đức Giang?

Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang chưa thoát khỏi tình trạng bán tháo. Đến hết phiên, mã này vẫn còn hơn 14,3 triệu cổ phiếu được đặt lệnh bán ở mức giá thấp nhất.

2 giờ trước

Giầy Thượng Đình vang bóng một thời là 'món hời' lớn

Giá trúng đấu giá cổ phần Giầy Thượng Đình cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm, giúp Hà Nội thu về gần 1.400 tỷ đồng từ thương vụ thoái 69% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

8 giờ trước

'Vua cá tra' một thời rời sàn chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của một loạt doanh nghiệp, bao gồm những cái tên nổi tiếng như Apax Holdings hay Thủy sản Hùng Vương.

11:12 10/12/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

apax holdings Tiền mã hóa shark thủy ibc

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Dong rupee mat gia ky luc hinh anh

Đồng rupee mất giá kỷ lục

36 phút trước 18:28 17/12/2025

0

Đồng rupee liên tục suy yếu do thuế quan Mỹ và dòng vốn rút mạnh, trong khi bế tắc thương mại kéo dài khiến nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài quan sát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý