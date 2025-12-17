Công ty của Shark Thủy sắp rời sàn chứng khoán

Sau nhiều năm kinh doanh lao dốc và liên tiếp vướng vi phạm, cổ phiếu IBC của Apax Holdings chuẩn bị rời UPCoM, khép lại hành trình niêm yết đầy biến động.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Ảnh: Apax Holdings.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã phát đi thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Apax Holdings (UPCoM: IBC).

Theo đó, toàn bộ hơn 83,1 triệu cổ phiếu IBC sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên hệ thống UPCoM vào ngày 19/12 và chính thức bị hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 22/12.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Apax Holdings bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đây là trường hợp bắt buộc phải hủy đăng ký giao dịch theo các quy định hiện hành đối với doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, vào ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức thông báo việc hủy tư cách công ty đại chúng của Apax Holdings, qua đó đặt dấu chấm hết cho khả năng tiếp tục giao dịch cổ phiếu này trên thị trường tập trung.

Apax Holdings từng là cái tên gây chú ý khi đưa cổ phiếu lên sàn vào năm 2017 với mức giá trên 20.000 đồng/cổ phiếu. Apax Holdings là doanh nghiệp đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia... Đây là công ty duy nhất trong hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, quỹ đạo đi xuống của IBC diễn ra nhanh kể từ năm 2022. Trong giai đoạn này, cổ phiếu IBC ghi nhận chuỗi 25 phiên giảm sàn liên tiếp, chủ yếu do áp lực bán giải chấp.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu gắn liền với những lùm xùm xoay quanh hoạt động huy động vốn của ông Nguyễn Ngọc Thủy. Ông Thủy sau đó bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính lên tới 7.600 tỷ đồng .

Từ vùng giá quanh 20.000 đồng/cổ phiếu, thị giá IBC đã rơi thẳng xuống dưới 1.700 đồng/cổ phiếu, tương đương “bốc hơi” gần như toàn bộ giá trị đối với cổ đông nắm giữ dài hạn.

Không chỉ mất giá nghiêm trọng, cổ phiếu này còn buộc phải rời sàn HoSE để chuyển xuống giao dịch tại UPCoM. Tuy nhiên, ngay cả tại thị trường này, IBC vẫn không thể duy trì trạng thái giao dịch bình thường khi liên tục bị đình chỉ do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.